Lasso descarta intervenir en contra de la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha descartado intervenir de ningún modo en el caso del exvicepresidente Jorge Glas, excarcelado esta semana tras recibir un polémico ‘habeas corpus’ por parte de la Justicia.

Laso ha defendido la independencia de poderes en Ecuador, por lo que ha garantizado que no intervendrá en contra de la decisión judicial que liberó al exvicepresidente. «No creo que uno deba hacer daño usando el poder», ha dicho.

Sin embargo, el mandatario ha reconocido que en los últimos días ha recibido sugerencias para intervenir y frenar dicha liberación, si bien ha aseverado que no intervendrá en las decisiones judiciales como, según ha denunciado, sí hizo el expresidente Rafael Correa, con quien Glas se desempeñó como ‘número dos’.

«Muchas personas me han dicho: No, Guillermo, lo que tu argumentas, sobre la democracia y la independencia está bien, pero no en este caso», ha reconocido Lasso, quien sin embargo ha recordado que en su día se criticaba a Correa «cuando intervenía en la justicia».

Glas ha salido este domingo de prisión después de que un juez del cantón Santa Elena, en el oeste del país, le haya concedido el ‘habeas corpus’, tras haber permanecido en la cárcel por cuatro años y medio.

Sobre el fuera vicepresidente de Rafael Correa y también de Lenín Moreno pesaban dos sentencias en firme por casos de asociación ilícita y cohecho, y tenía abierto un proceso por ser supuesto coautor de un delito de apropiación indebida de fondos públicos.

Tras su liberación, el Gobierno ecuatoriano anunció la puesta en marcha de un dispositivo de control policial constante para evitar que Glas salga del país y evada a la Justicia.

Finalmente, Lasso ha incidido en que no tiene «ninguna afinidad» con Glass, pues este se dedicó a «difamar y hacer daño» a la familia del actual mandatario. «Pero yo no vine aquí cargado de resentimientos. No creo que uno deba hacer daño usando el poder», ha zanjado, según recoge el diario ‘El Comercio’.