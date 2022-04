Esta mujer canadiense asegura que se siente más segura que nunca desde que no intenta ocultar su barba

MADRID, 13 Abr. (EDIZIONES)-

Gennevieve Vaillancourt, de 38 años, de Ontario (Canadá), ha aprendido a aceptar su vello facial y ahora dice que se siente más segura que nunca con la barba después de años de esconderse.

Gennevieve, coach de empoderamiento y mentalidad femenina, empezó a dejarse crecer el vello facial a los 16 años y más tarde le diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico (SOP), que fue la causa del crecimiento.

Se sentía avergonzada de su vello facial y de su aspecto, por lo que pasó años ocultándose a sí misma y a su barba para que el mundo no la viera. Sin embargo, tras un gran trabajo personal y con la ayuda de sus familiares y gente cercana, asegura sentirse «más segura que nunca».

«Me avergonzaba de mí misma. He pasado los últimos 20 años escondiéndome y volcándome en mi familia, hijos y amigos. Pero ahora he aprendido a aceptarme», confesaba en un vídeo que subió a sus redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar, y cientos de internautas aplaudieron su actitud.