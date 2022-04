Cámaras de CECyT 14 no captaron a Fernanda Jael salir porque ‘sirven para vigilar computadoras’

📣MÁXIMA DIFUSIÓN 📣 La familia y amigos de FERNANDA JAEL RODRIGUEZ MONROY manifiestan que NO HA EXISTIDO LA TOTAL DISPOSICIÓN de las autoridades del CECYT 14 para las investigaciones de las 2 compañeras de #V14, esperan encontrar respuestas, dado que fue vista por última vez el día 6 de abril dentro de las inmediaciones del plantel y no se tiene información de que ella o LUCÍA SARAHÍ CUEVAS ROSAS (alumna del mismo plantel que desapareció bajo las mismas circunstancias el día 1ero de abril) hayan sido vistas fuera del plantel. EL IPN NO QUIERE COLABORAR CON LAS FAMILIAS DE LAS VICITMAS, LA MADRE DE FER PIDE ENTREVISTARSE CON LOS COMPAÑEROS DE SU HIJA. A CASI UNA SEMANA DE LA DESAPARICION DE FER Y MENOS DE DOS SEMANAS DE LA DESAPARICION DE LUCIA. EL IPN SIGUE OBSTACULIZANDO E INVISIBILIZANDO LAS DESAPARICIONES. ADEMAS DE VALERY WIANEY MARTINEZ LOPEZ QUE DESPARECIO EL 28 DE MARZO ALUMNA DEL CECYT 1. TODAS DESAPARECIERON Y FUERON VISTAS POR ÚLTIMA VEZ DENTRO DE SUS ESCUELAS. EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO Y EL APOYO A LOS PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS ¡¡¡HASTA ENCONTRARLAS!!! Arturo Reyes Sandoval Defensoría de los Derechos Politécnicos Instituto Politécnico Nacional #CECyT14 #CECYT1 #Voca14 #Voca1 #tebuscamoslucia #TeBuscamosValery #tebuscamosfernanda #elpolinomecuidamecuidanmisamigas