Snapchat habilita Historias dinámicas, una herramienta que genera contenido en Discover con información de actualidad

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

Snapchat ha lanzado una nueva herramienta, llamada Dynamic Stories (‘Historias dinámicas’), que crea Historias a partir de artículos y noticias publicadas por ciertos medios de comunicación asociados con la plataforma y las coloca en el ‘feed’ de Discover.

Según ha explicado un portavoz de la plataforma a Axios, Snapchat ha promovido esta funcionalidad para facilitar a los medios de comunicación la publicación y difusión de contenido de actualidad, así como agilizar su conversión en el formato de Historias.

«Con las Historias dinámicas, este nuevo formato de Discover utiliza el RSS Feed de un nuestros socios para crear automáticamente Historias a partir del contenido que un editor ya está creando en la web», ha advertido la compañía en una publicación.

De esta forma, los medios de comunicación no deberán crear un contenido adaptado al formato vertical de las Historias, ya que se genera automáticamente en Snapchat con información procedente de los artículos publicados.

Las Historias que estén disponibles en Discover se irán actualizando en tiempo real, por lo que los medios de comunicación que formen parte de este acuerdo no tendrán que hacer un trabajo extra ni modificar sus contenidos en el el propio ‘feed’.

Una vez se hayan creado estas Historias dinámicas, estarán disponibles para los usuarios a través de la plataforma de contenido seleccionado de Snapchat y en los ‘feeds’ de suscripción. En este caso, se mostrarán en el apartado ‘Sucediendo ahora’.

Los medios con los que se ha asociado para implementar esta opción pertenecen a diferentes países del mundo: Estados Unidos, Francia, Reino Unido e India. Entre algunas de las cabeceras estadounidenses que forman parte de esta iniciativa están Axios, Bloomberg, CNN, Condé Nast, Insider, New York Post, The Wall Street Journal, Vice y TMZ, entre otras publicaciones estadounidenses.

También se han unido a esta otros periódicos y revistas de Reino Unido, como British Vogue UK, The Independent o The Mirror; así como Francia, con Femme Actuelle, Le Figaro y Paris Match. Por último, se estrenarán en esta nueva característica medios de India como MissMalini, Sportskeeda, The Quint, Times Now, Vogue India o Pinkvilla.

Por el momento, Snapchat irá trabajando con estas publicaciones y ha anunciado que planea agregar más socios de noticias en los próximos meses, según ha confirmado a Axios. Asimismo, la plataforma ha señalado que solo podrán publicar el contenido que después aparecerá en Discover los editores y creadores que hayan sido verificados previamente.

Con esta herramienta, Snapchat busca apoyar a los medios de comunicación locales para llevar su contenido a toda su comunidad y, por el momento, dice haber obtenido resultados satisfactorios con dos medios diferentes.

Para ello, ha puesto de ejemplo a Foot Mercato, en Francia, que ha crecido hasta superar los 100.000 usuarios únicos mensuales y se ha acercado a los 10.000 suscriptores.

Por otro lado, se ha referido a The Washington Post, que en la primera semana del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia llegó a más de 1,1 millones de usuarios de Snapchat.

No obstante, desde Axios informan que fuentes de los socios de la plataforma, que han estado probando esta modalidad recientemente, aseguran que esta herramienta no ha generado ingresos significativos durante esta primera fase.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la plataforma busca destacar contenido de noticias en su servicio, ya que en 2018 estableció un acuerdo de colaboración con el editor de noticias NowThis.

Este servicio, llamado NowBreaking, sirvió para cubrir eventos de última hora con un impacto nacional o internacional significativo, presentado en formato Historias mediante NowThis Publisher Story.

Asimismo, los propios medios de comunicaicón y grupos editoriales, entre los que se encuentran The Washington Post y ESPN, también han lanzado sus propios canales de noticias de última hora.