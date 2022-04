Fútbol/ Rummenigge: “La eliminación del Bayern no se debe a la calidad de la plantilla”

Matthaus: «Si esta es la actitud exigente del Bayern, entonces he remado en la dirección equivocada»

MÚNICH (ALEMANIA), 14 (dpa/EP)

El expresidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, descartó que la eliminación del conjunto alemán de la Liga de Campeones ante el Villarreal fuese «por falta de calidad en la plantilla».

«Hay 18 jugadores en la plantilla del Bayern que se espera que participen en la Copa del Mundo de Catar 2022. La eliminación no se debe a la calidad de la plantilla», dijo Rummenigge en declaraciones al diario ‘Bild’ este jueves.

Después de caer 1-0 en la ida de cuartos de final en el Estadio de la Cerámica, el Bayern quedó eliminado el martes de la máxima competición internacional al no pasar del empate a uno en su estadio ante el ‘Submarino Amarillo’.

Rummenigge, quien cedió la presidencia de la junta directiva a Oliver Kahn el año pasado tras dos décadas en el cargo, consideró que la eliminación no se equipara a las expectativas del Bayern y de sus aficionados.

Sobre la eliminatoria, el alemán destacó el pase a semifinales del equipo español. «Si se analizan los 180 minutos de manera objetiva, el pase del Villarreal no es para nada inmerecido», admitió.

«Si pudiera dar al club una recomendación general, y por cierto esto es aplicable al fútbol en general, es que cada uno en el club se limite a sus competencias. Asuntos como las renovaciones de los contratos, por ejemplo, son competencia del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia», declaró el también exjugador, de 66 años.

Rummenigge dijo haber detectado la tendencia de que las negociaciones sobre las renovaciones son lo único importante y que estas se debaten de manera constante en público. «Eso no es bueno, no es útil a estas alturas de la temporada. Hay que encontrar una forma de hacer las cosas que no perturbe permanentemente el ambiente», opinó.

MATTHAUS: «TRES GRANDES OPORTUNIDADES DE GOL NO SON PROPIAS DEL BAYERN»

Por su parte, el también ex jugador alemán del Bayern Lothar Matthaus se mostró mucho más crítico con el club bávaro. «Los responsables presentaron el 1-1 mejor de lo que fue. Tres grandes oportunidades de gol no son propias del Bayern. La exigencia y la calidad son en realidad más altas», escribió en su columna en la revista ‘Kicker’.

«Si esta es la actitud exigente del Bayern, entonces he remado en la dirección equivocada», admitió el icono alemán, quien expuso las debilidades del equipo en situaciones de uno contra uno, determinación para avanzar y conocerse mejor. «Falta el ADN del Bayern, las inseguridades se han colado en el equipo», añadió.

«Oliver Kahn hablaba claro como jugador. Sería bueno que volviera a eso. No puede decir que está satisfecho con su propia actuación y que no vio ninguna táctica en el Villarreal», criticó.