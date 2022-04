“Top Gun” se exhibirá en Cannes bajo la sombra de Ucrania

PARÍS (AP) — Con las tensiones en torno a la guerra en Ucrania como telón de fondo, el Festival de Cine de Cannes planea un homenaje especial para el regreso de “Top Gun” de Tom Cruise y albergar a unas 35.000 personas mientras la industria cinematográfica busca recuperar su encanto previo a la pandemia.

El jueves, los organizadores develaron las 18 películas que competirán por la codiciada Palma de Oro en el festival, que está previsto del 17 al 28 de mayo. Incluyen “The Natural History of Destruction” del director ucraniano Sergei Loznitsa, “All that Breathes” del director indio Shaunak Sen y “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind” de Ethan Cohen.

Los organizadores anunciarán el jurado en una fecha posterior.

Tras un retraso en la producción relacionado con la pandemia, “Top Gun: Maverick”, en la que Cruise repite su papel de 1986 de piloto de la Marina estadounidense, se exhibirá en Cannes pero fuera de la competencia oficial, junto con el drama “Elvis” de Baz Luhrmann, sobre Elvis Presley.

El 75 aniversario del gran festival de cine en la Riviera francesa “ocurre en circunstancias especiales: la pandemia, la guerra en Ucrania, un mundo que ha cambiado y seguirá cambiando”, dijo su director, Thierry Fremaux.

Como es habitual, la mayoría de los directores en la competencia son hombres. El año pasado, cuando el festival se reanudó por primera vez luego del cierre provocado por el virus, Julia Ducournau pasó a ser la segunda mujer en la historia de Cannes en ganar el máximo premio, por su película “Titane”, un salvaje thriller de terror corporal que incluye sexo con un coche y un corazón sorprendentemente tierno.

La villa internacional de pabellones de Cannes alberga anualmente a más de 80 países de todo el mundo. Pero los organizadores dijeron que ninguna delegación rusa sería bienvenida en el más global de los festivales de cine este año debido a la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de invadir Ucrania.

Cannes muestra una película sobre el compositor Pyotr Tchaikovsky del director ruso Kirill Serebrennikov, quien recientemente huyó de Rusia a Berlín, dijo Fremaux.

El gobierno ruso acusó a Serebrennikov, uno de los cineastas más destacados de Rusia, de malversación de fondos en un caso que fue protestado por la comunidad artística rusa y europea.