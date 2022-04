Fundadora de Madres Buscadoras de Sonora encuentra a su hijo

La Fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores anunció que probablemente encontró los restos de su hijo Marco Antonio, quien se encuentra desaparecido desde 2019.

Mediante su cuenta de Twitter, la presidenta de esta asociación con tristeza compartió un mensaje junto a dos fotografías de la parte superior de un cráneo, del cual mencionó que podría tratarse de su hijo, tras asegurar que reconoció la dentadura.

“Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”, escribió Flores, después de culminar la ronda de búsqueda de este 14 de abril.

La mamá grande de Sonora, como es conocida, relató que una persona anónima le informó sobre la localización de una fosa, lugar donde encontraría lo que estaba buscando desde hace años.

Posteriormente, se trasladó al lugar y en el terreno excavo el lugar y encontró los restos, gracias al guía que le estaba informando por celular.

“Esta persona me dice que sí, que le mande un video cuando entre y él me va a guiar hasta donde es, llegué al lugar, empezamos a hacer la excavación y sí, ahí estaba el cuerpo”.

La búsqueda de los restos a partir de las indicaciones del informante anónimo no la realizó Cecilia Flores en compañía de integrantes de Madres Buscadoras. En esta ocasión, según comentó en entrevista, sólo se hizo acompañar de su cuñada.

Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo. pic.twitter.com/j4TN8nYvV4 — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) April 15, 2022

¿Quién es Cecilia Flores?

Cecilia Flores Fundó el colectivo el 10 de abril de 2019. (Especial).

Al desaparecer los hijos de Cecilia Flores, Alejandro y Marco, en 2015 y 2019, respectivamente. Y tras no recibir respuesta alguna de parte de las autoridades, fue el 10 de mayo 2019 cuando creó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Hace meses, Cecilia Flores llamó la atención de todo México al pedir el apoyo de líderes del narco para la localización de sus desaparecidos. “Ya sabemos quién manda aquí porque lo vivimos cada día”, señaló Flores.

Actualmente, el grupo está formado cerca de 2 mil personas que, en conjunto, buscan a 5 mil desaparecidos.

En su labor ha sido blanco de amenazas, incluso relata que en una ocasión un sicario la tuvo apuntado con una pistola en la cabeza y de rodillas.

“Pensaba que me iban a matar, así que miré a los ojos al que me apuntaba y le dije: Si me vas a matar, dispárame de frente y piensa en tu madre porque ella, el día que tú desaparezcas, te estará buscando como yo busco a mis hijos”.

