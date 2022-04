Zelenski agradece al pueblo ucraniano su resistencia cuando se cumplen 50 días desde el inicio de la invasión

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este jueves al pueblo ucraniano su resistencia ante el «brutal asalto» de Rusia en la jornada en la que se cumplen 50 días desde el inicio de la guerra.

«Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas de Ucrania y nuestro pueblo, hemos defendido la mayor parte de nuestro país», ha expresado el mandatario ucraniano en su discurso diario a la población ucraniana.

Zelenski ha explicado que recuerda el primer día de la invasión rusa de Ucrania porque «nadie estaba seguro» de que él y su país fuera capaz de sobrevivir, y ha confesado que muchos líderes políticos le aconsejaron salir del país.

«Para decirlo suavemente, nadie estaba seguro de que sobreviviríamos. Todos se solidarizaron. Muchos aconsejaron salir del país. Aconsejado a rendirse realmente a la tiranía», ha expresado.

La valentía y las ansias de libertad de los ucranianos han sido claves para dar una sorpresa inesperada, según ha sostenido el presidente de Ucrania, que ha aprovechado el mensaje para advertir a Rusia sobre que «será responsable de todo lo que ha hecho en Ucrania».

«Serán responsable de Bucha, Kramatorsk, Volnovaja, Ojtirka. De Gostomel y Borodianka. De Izium, de Mariúpol y todas las demás ciudades y comunidades de Ucrania, que el Ejército ruso rechazó hace 80 años», ha asegurado Zelenski.

Por otra parte, el mandatario ucraniano ha explicado que «en estos 50 días» ha podido observar de «manera diferente» a un gran número de líderes mundiales, recalcando la «generosidad» y la «determinación» de los países que no son ricos.

«He visto a los políticos comportarse como si no tuvieran poder. Y no he visto a políticos que hicieran más en estos 50 días que algunos estadistas que reclaman liderazgo», ha añadido Zelenski.