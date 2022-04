Atlético se impone de último minuto 2-1 al Espanyol

MADRID (AP) — Yannick Carrasco convirtió el domingo un penal de protocolo del último minuto para firmar el doblete con el que el Atlético de Madrid disfrutó de una agónica victoria 2-1 sobre el Espanyol en la Liga española.

El extremo belga ingresó de inicio en el segundo tiempo y abrió el marcador con un remate dentro del área a los 52 minutos a pase de Antoine Griezmann.

En el noveno minuto de la compensación mandó a las redes el penal que el árbitro Jorge Figueroa señaló después de que desde la sala del VAR se le informó que revisara una acción en la que Raúl de Tomás tocó con el brazo el esférico en un tiro de esquina en el minuto final.

De Tomás había emparejado momentáneamente con un tiro libre desde el balcón del área que se le escurrió al arquero Jan Oblak para colarse a las redes a los 73 minutos.

“No me da tiempo a quitar la mano. Creía que la llevaba pegada al cuerpo. Tendré que verla. Yo no me entero del tema de las manos. Hicimos un partido muy bueno y se nos fue en los últimos minutos”, dijo De Tomás sobre la acción con la que terminó el encuentro.

La sufrida victoria da una alegría al Atlético, que esta semana había quedado eliminado de la Liga de Campeones ante el Manchester City con un global de 1-0. Acumulaban tres partidos en todas las competencias sin goles.

Los rojiblancos ahora cuentan con 60 puntos para seguir en la cuarta posición, con la misma cantidad de unidades del sublíder Barcelona, que juega el lunes su duelo por la 32da jornada ante el Cádiz, y el Sevilla, que más tarde recibe al líder Real Madrid (72).

La acción que provocó el tiro libre de De Tomás desde el balcón del área resultó en la expulsión de Geoffrey Kondogbia, quien provocó la sanción debido a una mano en un rebote por la que recibió la segunda tarjeta amarilla.

LEVANTE LUCHA POR LA SALVACIÓN

El Levante goleó 4-1 al Granada para mantener esperanzas en la lucha por la salvación al acumular 25 puntos y ubicarse en la 19na posición.

Dani Gómez (minuto 17), José Luis Morales (56′ de penal), Mickael Malsa (77′) y Roberto Soldado (90′+5′) hicieron los tantos del conjunto granota.

Alex Collado (90′+2′) descontó por el Granada, que se mete en complicaciones en la zona baja la contar con 29 unidades para marchar en la 16ta posición.