Bethesda permitirá migrar sus juegos en PC a Steam a partir del 27 de abril

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

Bethesda ha anunciado que permitirá migrar los juegos de PC de Bethesda.net, su servicio de lanzador (launcher), a Steam a partir del próximo 27 de abril y se tendrá hasta el 11 de mayo para poder seguir accediendo a estos títulos desde la aplicación original.

La compañía estadounidense dedicada al desarrollo y distribución de videojuegos ya adelantó el cierre de Bethesda.net y su posterior migración de contenidos el pasado 23 de febrero. El acceso a estos títulos para PC será gratuito en Steam.

Bethesda matiza en su nuevo comunicado la fecha en la que comenzará la migración, el 27 de abril, que incluye tanto la biblioteca de juegos como la cartera del usuario para asegurarse de que no dejen nada atrás en la ‘mudanza’. El usuario podrá seguir accediendo a sus títulos en la aplicación de Bethesda.net hasta el 11 de mayo.

La migración de la mayoría de juegos de Bethesda (además de los balances de moneda virtual y sus complementos, como contenidos descargables y diseños) incluirá el progreso de los juegos y las partidas guardadas.

No obstante, aunque esta migración será principalmente automática, algunas partidas de juegos se tendrán que transferir de forma manual, con la excepción de Wolfenstein: Youngblood, para el que actualmente este proceso no está disponible.

Bethesda promete que el usuario podrá seguir usando su cuenta de Bethesda.net para iniciar sesión y jugar en Steam, y acceder a juegos y servicios como los mods, objetos en los juegos como diseños, noticias y actualizaciones exclusivas. Además, la compañía seguirá dando soporte a todas las cuentas en futuros títulos.

Los juegos migrados a Steam seguirán estando en los mismos idiomas, y la lista de amigos de Bethesda.net permanecerá también intacta. Los usuarios seguirán teniendo acceso a sus juegos y podrán migrar la biblioteca después de que se desactive la aplicación, y canjar los códigos de juego en Steam una vez la migración esté disponible en caso no haber sido canjeados antes de la fecha límite.

Además, el proceso de migración hará que todos los títulos de Bethesda que no estuviesen ya en Steam pasen a estarlo. Esto incluye The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall, el Creation Kit de Fallout 4, Skyrim Special Edition y Wolfenstein: Enemy Territory. De hecho, el servidor de pruebas público (SPP) de Fallout 76 ya está disponible también en Steam.

Aquellos usuarios que ya dispongan de un mismo juego tanto en Steam como en Bethesda.net y quieran conseguir la copia adicional del mismo, deberán configurar otra cuenta de Steam para cada cuenta de Bethesda.net y luego vincularlas por separado. Una vez hecho esto, solo será necesario iniciar sesión en cada una de ellas y llevar a cabo la migración. En este caso, la desarrolladora no garantiza que los objetos que se tuviesen en la versión de Steam permanezcan inalterados.

Antes de la migración, los usuarios tendrán la oportunidad de desvincular su cuenta de Bethesda.net de Steam un número limitado de veces, si alguien se equivoca y vincula la que no es. Una vez realizado el proceso, se tendrá que volver a instalar los juegos en Steam que no estuviesen previamente instalados para poder ser ejecutados.