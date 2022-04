Fú Rubiales y Piqué pactaron comisiones millonarias para celebrar Supercopa en Arabia Saudí, según El Confidencial

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revelan una serie de audios entre ambos publicados por ‘El Confidencial’.

Según desvela el medio digital, la RFEF introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar a Kosmos cuatro millones de euros anuales como ‘comisión de éxito’, una cifra que, de no abonarse, tendría como consecuencia que la Supercopa dejara de jugarse en el país asiático.

Así, además del dinero que la RFEF recibiría de la compañía pública saudí, Sela, por cada edición que se celebrase en tierras árabes, la empresa de Piqué cobraría cuatro por cada uno de los seis años firmados, un total de 24.

La primera edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí se disputó en enero de 2020, con el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia como protagonistas. El propio Rubiales aseguró en su momento que Kosmos había intervenido en las negociaciones con los dirigentes árabes, pero que no había abonado ninguna comisión a la empresa.

Este lunes, ‘El Confidencial’ publica una serie de audios de cómo se desarrollaron las negociaciones. «Geri, mira. Yo voy a hablar esto con el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid me va a decir que no. Como el Real Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro. Decimos que (el Camp Nou) es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga (el FC Barcelona), que es el campeón de Copa o finalista de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos», señaló en un audio del mes de marzo de 2019 Rubiales a Piqué.

«Yo creo que sería una buena idea hacerlo todo allí. A lo mejor, en vez de alquilar por medio ‘kilo’ cada partido, lo puedes alquilar por más y sacar dos ‘kilos’ o dos ‘kilos’ y medio. Yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça», añadió el presidente de la RFEF sobre la posible organización de la competición en el campo del club azulgrana.

Días después, Piqué contesta a Rubiales sobre la posibilidad de ir a Arabia Saudí. «A ver, Rubi, si es un tema de dinero… Si ellos por ocho irían, se pagan ocho al Madrid y ocho al Barça, a los otros se les paga dos y uno. Son 19, os quedáis la Federación seis ‘kilos’, tío. Antes de no quedaros nada, apretamos a Arabia Saudí, les decimos que el Madrid a lo mejor no va y les sacamos un palo o dos palos más. Antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, es para pensárselo si es un tema de dinero», afirmó el jugador del Barça.

«Rubi, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros, sino que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones. Así vosotros recibís los 25 millones sin la comisión. Está diciendo que no le apretemos tanto, que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos. Se quedaría el 10% de 25, dos y medio, y os pagarían 22 y medio. La comisión iría aparte, que la pagarían ellos, no te preocupes por eso. Él simplemente está diciendo que contemples la posibilidad de, en vez de sacar la comisión de la ecuación, contéis con que la comisión va dentro del precio», indicó en otro audio al presidente de la RFEF.

Finalmente, el 15 de septiembre de 2019, Rubiales confirma en otro audio a Piqué que el acuerdo está hecho. «Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las doce y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo», afirmó.