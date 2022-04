Los permisos de residencia a extranjeros por estudios se reactivan tras la pandemia y crecen un 57% en 2021

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El número de extranjeros residentes con autorización de estancia por estudios en vigor se sitúa, a fecha de 31 de diciembre de 2021, en 55.395, lo que supone un incremento del 57% (20.043 personas) respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha tenido acceso Europa Press.

Para el Ejecutivo, este aumento supone volver a valores similares a la época pre-Covid-19, antes del cierre de fronteras y la limitación de movilidad que supuso la pandemia.

Así, mientras en 2019 se registraron unos 69.620 permisos de residencia a extranjeros por estudios, en el primer semestre de 2020 solo se concedieron 35.352.

Esta cifra aumentó hasta los 42.866 a finales de ese mismo año mostrando, según el análisis del Gobierno, un inicio de la recuperación tras la pandemia que se ha reactivado de nuevo en 2021 hasta superar los 55.000 permisos.

Estas estadísticas se elaboran a partir de ficheros extraídos del Registro Central de Extranjeros, que gestiona la Dirección General de Policía (Ministerio del Interior).

A través de ellos, el Ejecutivo ha estudiado a dos tipos de extranjeros: los nacionales de terceros países con autorización de estancia en vigor el último día de cada semestre por motivo de estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado (que serían en este caso 53.402); y los familiares de estudiantes que han obtenido una autorización de estancia vinculada a aquellos (1.993).

EE.UU, CHINA Y COLOMBIA, LOS MÁS NUMEROSOS

En cuanto al perfil de estos estudiantes extranjeros, el 57% (31.446) de las los autorizados por estudios son mujeres y el 75% del total menores de 30 años. En este sentido, la edad media de los extranjeros que poseen una autorización de estancia por estudios es de 26 años.

Por nacionalidad, los estudiantes estadounidenses (6.990, 13%), chinos (5.304, 10%), colombianos (4.753, 9%) y marroquíes (3.984, 7%) encabezan el ranking de las más numerosas.

Del mismo modo destaca que, aunque el incremento de autorizaciones por estudios respecto al año anterior ha sido generalizado, se ha notado un crecimiento, hasta casi duplicarse en relación a los nacionales de Estados Unidos, Perú, Chile y Argentina.

Por el contrario, los menores incrementos anuales se contabilizaron entre los nacionales de China (20%) y Venezuela (2%), en los que se produce una reducción en el último semestre del año del 12% y del 13%, respectivamente.

Respecto a la distribución provincial de estos estudiantes extranjeros, algo más del 50% de los estudiantes extranjeros con autorización de estancia realizan sus estudios en Madrid (28%) o Barcelona (23%), aunque también hay «destinos preferentes» como Valencia (10%), Málaga (3%), Sevilla (3%) y Granada (3%).

FAMILIARES

Del total de autorizaciones de estancia por estudio, un 4% corresponden a familiares. Por nacionalidades, destaca el caso de Chile, que concentra el 16% del total de autorizaciones de estancia por estudios correspondientes a familiares, pese a representar los chilenos tan solo un 3% del total de estudiantes con autorización de estancia.

Otros países con porcentajes de familiares acompañantes elevados son Colombia, que ronda el 9%, y Argentina, que se sitúa en torno al 8%.

En el lado contrario, están China, India y Marruecos que, en relación al numero de estudiantes que tienen en España, solo un 1% de los familiares de estos solicitan la residencia.

Dentro de las autorizaciones concedidas a estudiantes, se puede distinguir entre estudiantes con autorización de estancia para realizar estudios superiores (72%), estudios no superiores (11%), estudios sin clasificar (7%), prácticas no laborales (6%) y resto de autorizaciones (intercambio de alumnos, MIR, investigación o formación, voluntariado, au-pair y no clasificables en las categorías anteriores). El 65% de las autorizaciones son iniciales, 24 puntos más que el año anterior. El resto, renovaciones.