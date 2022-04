COR. Lambán: “Aragón no puede aceptar el proyecto de Barcelona-Pirineos por dignidad”

Estimados abonados, esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema. Disculpen las molestias.

«No vamos a tirar la toalla y agotaremos la vía de diálogo porque los Juegos son una oportunidad única», subrayó el presidente de Aragón

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Aragón, Javier Lambán, afirmó que su Gobierno regional «no puede aceptar por dignidad» el proyecto validado por el COE, CSD y Generalitat de Catalunya para la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030, calificó de «desafío» la reunión del pasado 1 de abril, aunque anunció que «no va a tirar la toalla» y abogará por el diálogo.

«Aragón ha actuado con lealtad al COE y a España. Los Juegos de 2030 son una oportunidad que no puede perder, pero no puede aceptar la propuesta por dignidad y por no perder la capacidad de competir con el Pirineo catalán. El acuerdo que el presidente del COE y la Generalitat me parece un insulto a la inteligencia», dijo en los Desayunos Informativos de Europa Press patrocinados por Altadis, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia.

Javier Lambán explicó que Aragón dispone de 6 estaciones y 283 kilómetros de superficie esquiable para la práctica de esquí alpino, mientras que Cataluña cuenta con 6 estaciones y 145 kilómetros en La Molina y Masella, respectivamente.

«Estamos en igualdad de condiciones y, sin embargo el reparto que nos comunicó el COE era sorprendente porque, estando en igualdad de estaciones y con más kilómetros, Aragón tendría una estación y 2 pruebas, mientras que Cataluña 5 estaciones y 9 pruebas», destacó.

En este sentido, el presidente aragonés reveló que cuando les llamaron para «participar» en la candidatura de 2030 pensó era una «oportunidad importante» y que el COE y el Gobierno de España les «garantizó» que la candidatura se impulsaría «en pie de igualdad» y con un «reparto de pruebas equilibrado».

«Cuando llega este reparto uno se queda sorprendido porque no existe esa igualdad de tratamiento institucional. Es absolutamente inaceptable. Espero que el COE y el Gobierno de España atiendan a razones porque no es una cuestión de matiz sino troncal. Cataluña y Aragón somos lo mismo y eso no es igualdad. Estoy decepcionado», indicó.

Lambán lamentó que a los tres técnicos del Gobierno, según él, «se les fue dando con la puerta en las narices» y afirmó que no se levantaron de la mesa de negociación «por sentido de la responsabilidad». «Hemos actuado con lealtad. Hicieron las reclamaciones oportunas y entendiendo que la última decisión era de ámbito político», apuntó.

Asimismo, lamentó que el presidente del COE, Alejandro Blanco, diera por finalizada la fase técnica y de que le advirtió antes de la reunión del pasado 1 de abril con el presidente del CSD, José Manuel Franco, y con la coordinadora de la candidatura Barcelona-Pirineus 2030, Mónica Bosch, le advirtió de que no estaban de acuerdo.

«No tiene sentido que Blanco convoque una reunión que no deja de tener un componente de desafío. La reunión fue un desafío, le dijimos ‘no convoques, vamos a seguir hablando'», confesó.

Sin embargo, la reunión del próximo lunes 25 en el COE la ha solicitado Aragón. «Porque no estamos dispuestos a tirar la toalla. Vamos a agotar la vía de diálogo. Estamos encantados de que aparezca el nombre de Barcelona, pero también debe aparecer el de Zaragoza», deseó el responsable aragonés.