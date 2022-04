Estudio revela que la variante Delta es más transmisible que la Alfa entre adolescentes y jóvenes

La variante Delta del SARS-CoV-2 mostró mayor transmisión que la variante Alfa cuando el contagiado es un adolescente o adulto joven y cuando el contacto contagiado también era una persona joven, pero la infección entre las antes conocidas como variantes india y británica no difirió en otros grupos de edad.

Un estudio desarrollado en España por un equipo del CIBERESP, el Instituto de Salud Pública de Navarra, el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y el Hospital Universitario de Navarra que publicó la revista ‘Microbiology Spectrum’.

“Esto podría explicar el incremento de la proporción de jóvenes contagiados en las oleadas de Covid-19 provocadas por la variante Delta durante el verano y el otoño de 2021″, según señala Jesús Castilla, jefe de grupo del CIBERESP y uno de los coordinadores de este trabajo.

Te puede interesar: Shanghái registra siete nuevas muertes de COVID-19 en las últimas 24 horas

La variante Alfa (B.1.1.7), conocida inicialmente como variante británica, se detectó en Europa desde finales de 2020 y fue la principal causa de los rebrotes epidémicos en la primera mitad de 2021. La variante Delta (B.1.617.2), o india, fue reemplazando progresivamente a la variante alfa, siendo la responsable de la mayoría de los brotes desde junio a noviembre de 2021. La rápida propagación de la variante Delta en muchos países sugiere un posible aumento de la transmisiones en comparación con la variante Alfa.

Para analizar la diferencia de infección y susceptibilidad entre ambas variantes, esta nueva investigación comparó la transmisión del SARS-CoV-2 entre contactos cercanos de casos de Covid-19 entre junio y agosto de 2021, cuando ambas cepas circularon en España. El estudio incluyó datos de más de siete mil 500 personas, de las cuales dos mil 139 habían estado en contacto estrecho con la variante Alfa y cinco mil 439 con la variante Delta.

[ Tendencias ¿Reforma eléctrica dejaría fuera energías limpias? ]

Los resultados obtenidos permitieron observar que la variante Delta fue más transmisible en general y en contactos no domésticos, pero no así en contactos domiciliarios. Además, el exceso de transmisión de la variante Delta se observó cuando los casos índice tenían entre 12 y 39 años y los contactos cercanos entre 18 y 39 años, pero no entre los menores o mayores de dichas edades.

El análisis de los datos también arrojó que las diferencias en la contagios entre variantes desaparecieron cuando la persona transmisora estaba vacunada, reduciendo el exceso de transmisión de Delta, lo que refuerza la recomendación de vacunación para el control de la transmisión de esta variante. “Dado que la vacunación frente a la Covid-19 reduce la excreción viral, la vacunación reduce las diferencias de transmisión entre estas variantes”, explicó Camino Trobajo, una de las autoras principales de este estudio.

También puedes leer: