El Gobierno descarta una cuarta dosis generalizada

El Presidente dio inicio a la conferencia matutina con el “Pulso de la Salud”, para informar sobre la situación de la pandemia, programa de vacunación y el abasto de medicamentos en el país.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, informó que se han distribuido un total de 112, 562, 704 piezas de medicamentos y materiales de curación, señaló que de la semana del 28 de febrero al 18 de abril se entregaron 145 millones 892 mil 163 piezas de medicamentos en las 32 entidades federativas, derivada de la compra consolidada INSABI 2022. Aseguró que se han entregado 25 millones 952 mil 201 piezas y 12 millones 215 mil 404 piezas se encuentran en tránsito.

Indicó que se han abastecido 15 millones 872 mil 740 piezas, para mil 408 unidades de salud en 31 entidades federativas, gracias al plan de distribución de la última milla con la ayuda de la Sedena, la Guardia Nacional y BIRMEX.

Además, reveló que del 4 al 15 de abril se prepararon 6 mil 240 mezclas para atender el cáncer en pacientes de diversos recintos de salud.

Por su parte, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, expresó que México lleva 3 meses consecutivos con indicadores de la pandemia a la baja, destacó que durante 2 meses el país completo ha estado en semáforo verde: “Esta semana inició con una reducción en la ocupación nacional del 4% en camas generales y un 2% en camas con ventilador.”

En cuanto al avance de la Estrategia de Vacunación Nacional, expuso que, al 18 de abril, se aplicaron un total de 196 millones 110 mil 762 dosis contra Covid-19. Es decir, 90% de la población mayor de 18 años cuentan con esquema competo.

Sobre el Operativo Abril para aplicación masiva de vacunas, destacó que se han aplicado un total de 42 millones 941 mil 739 dosis de refuerzo contra Covid-19:

• Operativo Correcaminos: 40,865,309 vacunas aplicadas

• Instituciones Federales: 1,233,703 biológicos aplicadas

• Entidades Federativas: 842,727 vacunas aplicadas

Hizo un llamado a las personas a vacunarse en el Operativo Abril, en especial a los trabajadores del sector salud: “Queremos que todo mundo termine vacunado hasta sus dosis de refuerzo.”

En cuanto a la cuarta dosis, López Gatell aclaró que no se está considerando de manera generalizada, al menos en México, sólo en otros países se está llevando a cabo el segundo refuerzo a personas adultas mayores.

“Las dosis de refuerzo prácticamente son la tercera dosis, excepto Cansino porque el refuerzo es la segunda, no la tercera. Segundos refuerzos, no cuartas dosis. El uso concreto de esa posible cuarta dosis, no se está usando de manera generalizada. Como recomendaciones se beneficiarían más son las personas adultas mayores. Por el momento en México, este plan de cuarta dosis no lo tenemos como parte de la política de vacunación”, señaló el subsecretario.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, expuso que el 18 de abril, se distribuyeron 2 millones 294 mil 460 vacunas contra Covid-19 de la marca AstraZeneca a 29 entidades federativas, en 30 movimientos terrestres y 14 maniobras aéreas.

Éste indicó que del 24 de diciembre de 2020 a 18 de abril de 2022, se han transportado un total de 212 millones, 729 mil 538 dosis, es decir, vía aérea fueron 54 millones 123 mil 879 y vía terrestre 158 millones 605 mil 659 biológicos.

Política Exterior en material de salud

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que se trabaja con varias instituciones de la India para la producción de vacunas, no solo contra Covid-19 sino también la de papiloma virus humano, la producción de insulina o producción de medicamos oncológicos. Indicó que el presidente López Obrador ya autorizó la apertura de un consulado en Bombay.

Por su parte, el Presidente mencionó, que es de celebrar que la pandemia está perdido fuerza después de tanto sufrimiento que causo por pérdida de vidas humanas. Hizo un llamado a todos los que no se han vacunado y recalcó que estamos en una campaña intensa de vacunación que se quiere terminar a finales de este mes por que posteriormente se van a tener las vacunas en centros de salud y en hospitales.

Aseguró que se va a tener un sistema de salud pública de primer orden como los mejores del mundo.