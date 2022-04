Fú Piqué sugirió recurrir a Juan Carlos I para firmar Supercopa en Arabia: “El emérito nos podría ayudar seguro”

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El futbolista del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, sugirió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, recurrir al rey emérito, Juan Carlos I, para cerrar el acuerdo de celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, alegando que podría «ayudar seguro» gracias a sus «buenas relaciones» con los saudíes, según revelan unos audios publicados por ‘El Confidencial’.

«Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar, que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes? Porque podemos entrar fácil, yo supongo que tú también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito», señaló Piqué a Rubiales en la segunda serie de audios desvelados por el medio digital.

Sin embargo, el presidente del organismo federativo optó por la cautela, aunque insinuó al central barcelonista que podría hacerlo a título particular. «Uf. Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno, nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé», señaló en el audio de respuesta.

Estas conversaciones llegan solo un día después de que ‘El Confidencial’ publicase unos audios que indicaban que Rubiales y Piqué podrían haber pactado una comisión de 24 millones de euros para Kosmos por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Por otra parte, ‘El Confidencial’ hace públicas también otras conversaciones en las que ambos analizaban cómo podrían convencer a todas las partes para desplazar la Supercopa de España al mes de enero, entre ellos al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo.

«Como la propuesta que me hacen de calendario vienen de AFE y de LaLiga, y ahora nosotros vamos a proponer otra cambiando muy poquito, creo que alguien, tenemos que pensar en quién que no seas tú, para que no te vinculen a ti, debería hablar con David Aganzo y decirle ‘oye, macho, esto tiene que salir, esto viene bien. Nosotros no queremos jugar las dos primeras jornadas de Copa. Nos viene de puta madre’. Lo que sea. Pensar cómo, de qué manera y quién podría llamar del Barça a David, incluso del Madrid. Pero, claro, aquí no podemos equivocarnos, porque si se lo decimos a alguien y el que sea no quiere… ¿sabes? Vamos a pensar y madurarlo, porque a lo mejor mañana alguien le puede dar un toque a David Aganzo…», aseguró Rubiales a Piqué en abril de 2019.

En la contestación, Piqué sugiere que podría convencer a Aganzo con un vídeo de apoyo a AFE en el que participe Leo Messi, entonces en el FC Barcelona. «Me parece bien, a mí hace días que Aganzo me está pidiendo un vídeo apoyando a la AFE, porque obviamente están estos de Futbolistas ON, la otra asociación que está montando Tebas por detrás… Y me pide un vídeo. Así que yo le podría decir ‘tío, escucha, tira adelante el calendario de la Federación y tal… y te mando el vídeo. Ahora te mando el vídeo’. Con la excusa, ¿sabes? Y le mando el vídeo y le digo ‘escucha, hostia, tiremos adelante esto de la Federación que está de puta madre’. A ver qué me dice. Y tenemos a Leo detrás también que le va a mandar un vídeo y todo, o sea que desde el Barça se lo podríamos decir como un mensaje de todos los capitanes», afirmó.

Rubiales considera la idea. «Pues condiciónale un poquito. No le condiciones, pero dile ‘mira, te voy a mandar el vídeo mío, también el de Leo y tal. Oye, por cierto, ¿cómo está lo de la Federación?’ Que te lo explique él, lo del calendario. Cuando te lo explique, que tú lo conoces mucho mejor que él, el calendario, le puedes decir ‘ah, pues tío, yo creo que no hay color, hay que tirar para el de la Federación a muerte, tío, y además, joder, Tebas ya sabemos lo que quiere, te está jodiendo con Futbolistas ON. Si tú quieres nuestra ayuda, tío, ¿cómo vamos a entender que luego ayudes a Tebas, tío?’ Algo así», señaló a Piqué.

Finalmente, se produce el contacto entre Piqué y Aganzo. El presidente del sindicato agradece al futbolista culé los vídeos de apoyo a AFE, que cree que les darán «mucha fuerza», y desvela que han llegado a «un acuerdo» con LaLiga por el calendario, aunque asegura que la RFEF les ha propuesto un calendario alternativo con la Supercopa.

«La RFEF ha propuesto coger la semana del 6 al 12 para un tema de Supercopa. Lo primero que he hecho es mandarle un e-mail a Rubiales para que me dé toda la información. Esto es exactamente igual que lo de Miami, son decisiones que se toman de forma unilateral y yo nada más que tenga toda la información, os llamaré. Es un tema importante. Sois perjudicados, vais a tener que ir fuera de España. No se cuenta con los futbolistas y es algo no se puede permitir», le informó.