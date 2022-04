Fútbol/ Xavi Hernández: “Nos ha faltado fe, ilusión, ganas y esperanza”

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que habían «perdido una oportunidad de oro» tras caer este lunes ante el Cádiz en el Camp Nou y decir «casi adiós» a las opciones de pelear por LaLiga Santander con el Real Madrid y lamentó que les faltase «fe, ilusión, ganas y esperanza».

«Estamos enfadados, hemos perdido una oportunidad de oro para distanciarnos del resto de equipos que luchan por la Champions e incluso para lucha por la Liga, a la que casi decimos adiós. Estoy decepcionado y enfadado, hay que jugar con más determinación, hay que ser autocríticos porque estos es el Barça y hay que hacer más cosas», indicó Xavi en rueda de prensa.

El técnico catalán reconoció que los rivales les defienden «ahora en bloque bajo» y que para eso se «requiere talento y toma de decisiones». «Hoy era una victoria de fe, de esperanza, y al equipo le ha faltado y me considero el máximo responsable. Nos jugamos la clasificación para la Champions y tenemos que ser conscientes, por eso estoy enfadado, el equipo debería haber mostrado más fe, ganas e ilusión», insistió.

«Hay que seguir, no estamos en la situación de cuando cogimos al equipo en noviembre, pero queríamos luchar por un título. Hay que seguir apostando por este modelo y por tener más deseo, no podemos perder 0-1 con el Cádiz. Quedan siete finales y hay que jugarlas, hoy no hemos jugado una final», añadió el de Terrassa.

Xavi pidió ser «humildes y honestos». «Todavía no se ha hecho nada, ha habido un cambio de sistema, de idea y juego, pero hay que mejorar, para jugar la próxima Champions hay que jugar con más fe, determinación e ímpetu, no podemos conceder tres ocasiones tan claras y las que generamos las tenemos que meter. Hay que apretar los dientes porque nos la jugamos», subrayó, dejando claro que no había visto falta de actitud.

«Cuando ganas 0-4 en el Bernabéu es lógico que digas eso (que habían vuelto), pero hay que ser autocríticos. El jueves ante la Real tenemos que competir de otra manera para cubrir el objetivo principal que es estar en Champions. Hay que trabajar para que vuelva el gran Barça porque es el mismo que ganó 0-4 en el Bernabéu con un partidazo y el mismo que perdió contra el Eintracht. Tenemos que trabajar para que vuelvan los resultados otra vez», recalcó.

«Ya os lo explicará el presidente», zanjó sobre si ya sabía las causas de lo sucedido con el público ante el Eintracht. «Necesitamos a la gente, el otro día nos afectó muchísimo. Hoy la gente ha estado extraordinaria incluso sin la grada de animación, que ojalá que puedan estar con nosotros porque les necesitamos, el barcelonismo debe estar unido ahora más que nunca», sentenció.