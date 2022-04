Naughty Dog ayuda a un jugador de 76 años a avanzar en Uncharted 4: El desenlace del ladrón

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

La cuenta oficial en Twitter de Naughty Dog, estudio que desarrolla títulos como The Last of Us y Uncharted, ha ayudado a un jugador de 76 años a avanzar en uno de los capítulos de la cuarta entrega de la saga que protagoniza Nathan Drake, ‘El desenlace del ladrón’.

Uncharted 4: El desenlace del ladrón, es uno de los videojuegos más populares de PlayStation, y prueba de ello es que un jugador de 76 años ha pedido ayuda al estudio encargado de su desarrollo, Naughty Dog, para seguir avanzando en la historia.

Concretamente, el usuario john ha pedido a Naughty Dog que le eche una mano en el capítulo 11 de Uncharted 4 para subir a Nathan Drake a un bote. La cuenta de Twitter del estudio ha respondido a esta llamada de auxilio con la respuesta de su diseñador de Marketing, al que identifican como Josh.

«Se hace con el stick hacia delante y presionando X, sin mantener», explica el diseñador de Naughty Dog. Además, añade que «en el capítulo 1, los consejos del tutorial deberían aparecer». En caso contrario, pide al usuario comprobar que «las pistas y tutoriales están activados en el menú de opciones debajo de ‘Gameplay'».

La cuenta de Naughty Dog también ha agradecido al programador de audio del estudio, Jonathan, la solución ofrecida que el diseñador de Marketing ha confirmado y ampliado posteriormente. Además, el estudio añade un comentario de Jonathan mofándose al imaginar a Drake «golpeándose una y otra vez contra un bote».