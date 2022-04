Robles pide comparecer en el Parlamento para explicar el ‘espionaje’ a líderes independentistas con el sistema Pegasus

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido su comparecencia en el Parlamento para explicar el caso del espionaje a los líderes independentistas a través del sistema Pegasus.

Así lo ha afirmado Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha precisado que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones «si no es al amparo de la ley y del derecho».

En este sentido, ha recordado que ha habido procedimientos judiciales abiertos y que el Gobierno siempre ha colaborado con la Justicia. «Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada», ha recalcado al tiempo que insistía en que la información no es nueva y que «el Gobienro nada tiene que ver, ni tiene nada que ocultar».