Fú La RFEF desechó un acuerdo con Catar por la Supercopa sin comisiones ni penalizaciones, según El Confidencial

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rechazó una oferta de Catar para albergar la Supercopa de España en la que no había comisiones para ningún intermediario ni tampoco penalizaciones por la posible ausencia del Real Madrid o el FC Barcelona, según desveló este miércoles ‘El Confidencial’.

El diario digital muestra extractos de esta oferta del país árabe y la firma del presidente federativo Luis Rubiales en un preacuerdo, que no incluía comisiones para ningún agente externo como fue el caso finalmente de Arabia Saudí y el dinero recibido por esa vía por parte de Kosmos, la empresa de Gerard Piqué.

Catar ofrecía 33 millones a la RFEF por albergar la competición por los 40 de Arabia Saudí, pero introducía un aumento del 3 por ciento anual a partir del cuarto año y no imponía ninguna penalización si no acudían el Real Madrid o el FC Barcelona, algo que sí tiene el contrato saudí, con cinco millones por la posible ausencia de cada uno de estos dos clubes.

En este sentido, en uno de los audios publicados este miércoles por ‘El Confidencial’, Gerard Piqué le pidió a Rubiales que no se precipitase en su decisión. «Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra, van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, que ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio», aconsejó el presidente de Kosmos.

El futbolista del FC Barcelona recomendó al dirigente que tratase de conseguir que le diesen «lo mismo» que lo que había «pactado» (30 millones sin Barça y Real Madrid) y repartirlo «90-10» con los clubes participantes, y luego buscar «un sponsor» para que le pudieran pagar el dinero que tenía previsto ingresar.

«Yo lo valoraría porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes? Y además, vas con la misma gente y con el mismo precio, etcétera, etcétera. Y puedes decir: ‘No, no, estabais equivocados. Esto es mentira, lo que estáis diciendo’. Por eso, que, hostia, dale una vuelta. Tenemos hasta el 8 para hablarlo y lo pensamos. ¿Vale? No perdemos nada en eso», sentenció Piqué.