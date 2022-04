Fútbol.- Luis Rubiales: “Todo es legal, se ha hecho una gestión clara, transparente y honesta”

«Esto es una caza preparada y sé a quien le beneficia»

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó este miércoles que «pocas o ninguna de las informaciones» que han salido sobre la operación de la Supercopa de España en Arabia Saudí «son ciertas», y defendió que se ha hecho «una gestión clara, limpia, transparente, honesta y, sobre todo, beneficiosa para el fútbol español» y que todo fue «legal» y pasó todos los filtros de las comisiones de Ética y de Buen Gobierno, achacando todo a ser víctima de «una caza preparada» tras la sustracción «ilegal» de conversaciones privadas de su teléfono.

«Pocas o ninguna de estas informaciones son ciertas. Se ha hecho una gestión clara, limpia, transparente, honesta y, sobre todo, beneficiosa para el fútbol español. Llevo 4 años en la RFEF y he sufrido muchos ataques, no llevo ni una sola semana donde no haya continuos ataques, querellas o petición de inhabilitaciones contra mi persona y esta institución, pero se están pasando ciertos límites», subrayó Rubiales en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) junto al secretario general federativo, Andreu Camps, a raíz de las audios desvelados estos días por ‘El Confidencial’.

El dirigente mostró una «gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades y no al problema real» que es que le hayan «sustraído información de manera ilegal y que habrá que ver si es real o no».

Rubiales indicó que no había salido «antes» a dar explicaciones hasta tener el permiso de Arabia Saudí «para poder hablar con cierta libertad de un contrato sometido a confidencialidad». En este sentido, en relación a las informaciones sobre el contrato, advirtió que esté está ya «desfasado» y no es el «vigente» porque ya se aprobó en la Asamblea de final de 2020 «una nueva relación de diez años». «Arabia Saudí pagó 40 millones sin ni siquiera ir a jugar allí (se jugó en Andalucía en 2021 por la pandemia) y que permitieron la supervivencia de muchos clubes», puntualizó.

Además, aseguró que se dijo «de forma muy clara que la relación económica» no sería con la RFEF sino con Kosmos y que la institución «ni ha pagado ni pagará ni un solo euro de comisión por esta operación», que ha dado «400 millones para el fútbol español, no 240, con el 50 por ciento para participantes y 50 o un poco más para el fútbol modesto». «Nuestro órgano de Buen Gobierno nos dijo directamente que si la relación era directa entre Arabia Saudí y Kosmos no había conflicto de competencias, punto y final», recalcó.

Por ello, aseveró que el acuerdo es «legal» y que parece que ya «todos están de acuerdo», que tampoco hubo «conflicto de intereses» y que esta propuesta de Arabia Saudí pasó «los tres filtros» que tienen para estos temas en la RFEF y que la Comisión de Ética dio su visto bueno y que «propuso ir».

«EL ACUERDO ES EXCEPCIONAL, DE MANUAL»

Además, confirmó que Ana Muñoz, que era vicepresidenta de Integridad por aquellas fechas, «no se marchó por esto». «La respeto, trabajó a su manera y hubo algún conflicto que no tiene nada que ver con esto y decidió marcharse. Hemos actuado transparentemente, no hay primicia ni nada, sólo un desprestigio tremendamente dañino contra mi persona y esta RFEF», expresó Rubiales, que leyó ante los medios el informe del Comité de Ética que daría su visto bueno al acuerdo con Arabia Saudí.

El mandatario federativo fue contundente al decir que no cobra comisiones «ni legales ni ilegales» y que contactaron con Kosmos porque no llegan «a todos los sitios». «Una vez que nos traen la oferta de Arabia, quien negocia es la RFEF. Él (Piqué) puede hacer propuestas, pero hicimos lo que quisimos», agregó, confesando que hay otros futbolistas que también hacen «propuestas» a la federación.

El presidente de la RFEF calificó también de «falso» que romperían el contrato con Arabia Saudí si Kosmos no cobraba su comisión, cuya cantidad se la plantearon a Sela, la compañía pública saudí. «En ningún acuerdo que hemos presentado con un patrocinador ha estado la agencia intermediaria», respondió ante la pregunta de por qué la compañía de Piqué no figuraba en el contrato.

Igualmente, declaró que le suponía «ningún problema» en interceder para que la empresa cobrase lo estipulado y que los 24 millones que recibió Kosmos era «un problema» de Arabia Saudí. «La pregunta no es si es ético o no, es si un intermediario que trabaja en un acuerdo cobra de una de las partes un diez por ciento y si está dentro del mercado. Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? Por qué no, lo que pasa es que hay demagogia por la cantidad», zanjó.

Rubiales aclaró también que «el proceso de adjudicación» de la Supercopa de España «es totalmente legal» y que el primer acuerdo con Arabia Saudí lo firmó él personalmente porque tiene esa potestad, mientras que el segundo de duración hasta 2029 prefirió someterlo a la aprobación de la Asamblea. «Legalmente no era necesario, sólo era para darle mayor transparencia, que visto lo visto no ha tenido los efectos deseados. El acuerdo es excepcional, de manual», reiteró.

«MIEDO» A QUE LE METAN COCAÍNA EN EL COCHE

El dirigente exigió «la rectificación de noticias falsas» y lamentó ser víctima de una «caza preparada» y de una «campaña continua de erosión». «Sé a quien le beneficia, y ustedes también, pero por petición de mi abogado no voy a hablar», manifestó sin querer dar ningún nombre por estar el asunto en manos de la Policía.

«Lo he pasado muy mal porque se ha perjudicado a gente y no me merezco esto, ni tampoco mi familia ni mis hijas, pero también he encontrado mucho confort estos días, nunca he recibido tantos mensajes de apoyo, calor y de indignación», agregó Rubiales, que no tiene temor a que pueda ser inhabilitado.

«El único miedo que tengo es que me pongan un saco de cocaína en el coche. Sabía que por este cargo me iba a atacar gente poderosa, pero esto ha sobrepasado todos mis límites. Es una acción mafiosa, es gravísimo. A mí no me beneficia, a otros sí», declaró el exjugador, que cree que existen «uno o varios delitos» y que tiene más claro que nunca que está «en el lado bueno». «Las mentiras no pueden acabar con una buena gestión, ya rendí cuentas a la Asamblea y los que están aquí están escandalizados», admitió.

Por último, Rubiales avisó de que no tiene «nada» de lo que avergonzarse y que durante su estancia en la RFEF, él y su equipo han logrado que el organismo esté «liderando el fútbol mundial junto a Inglaterra». «Con estas cosas, se van a cargar proyectos como la candidatura del Mundial de 2030 con Portugal», criticó.