La película ‘918 GAU’ se podrá ver en Bilbao tras participar en el 40 Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay

La película 918 GAU (918 noches) de Arantza Santesteban, que continúa su senda de festivales internacionales con su participación en el 40º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, que se celebra en la ciudad de Montevideo entre el 13 y el 24 de abril, se podrá ver la próxima semana en Bilbao dentro del ciclo «La voz del cambio», organizado por Azkuna Zentroa.

El film, programado dentro de la sección Panorama de Largometrajes Internacionales del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, se podrá ver en dos sesiones: el jueves 21 de abril a las 19.30 en Cinemateca Uruguaya, y el viernes 22 de abril a las 21:00 en el Auditorio Nelly Goitiño, según ha informado la productora.

‘918 GAU (918 noches)’ próximamente participará en el ciclo ‘DOK.fest Spain Sol Y Sombra – Land of Sun, Land of Shadow’ dentro del 37º Festival Internacional de Cine Documental de Múnich, que acogerá la ciudad alemana entre el 4 y 15 de mayo, así como en el Festival Internacional de Derechos Humanos y Cine Documental One World de Rumanía, que se celebrará en Bucarest entre el 13 y el 22 de mayo.

La película se podrá ver en Bilbao dentro del ciclo «La voz del cambio», organizado por la Zinemateka del centro Azkuna Zentroa. Se trata de un programa que se desarrollará entre el 27 de abril y el 23 de junio en Golem Alhóndiga, y que pretende reflejar el cambio progresivo en la industria cinematográfica contemporánea impulsada por directoras y realizadoras aclamadas por jurado y público en los festivales más destacados.

‘918 GAU’ (918 noches), film que inaugurará este ciclo, se podrá ver en dos sesiones: el miércoles 27 de abril a las 17:00 horas y el jueves 28 a las 19.30 horas, con coloquio posterior a cargo de la directora, Arantza Santesteban. Las entradas cuestan 5 euros (4 euros con tarjeta Az).

‘918 GAU’ (918 noches), que se ha podido ver recientemente en San Sebastián, en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia, ha sido reconocida con el Premio Especial del Público a la Mejor Película y una Mención Especial del Jurado en la 16º edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra – Punto de Vista; Mejor Película de la Sección Internacional en DocLisboa; Mejor Documental Internacional en Torino Film Festival; y premio Latexos en el Festival Internacional Novos Cinemas de Pontevedra.