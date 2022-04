Nintendo Switch prepara el soporte para videojuegos de Game Boy y Game Boy Advance

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

Nintendo Switch, la consola de última generación de Nintendo, prepara el soporte para ejecutar videojuegos originalmente desarrollados para las consolas portátiles anteriores de la marca, Game Boy y Game Boy Advance.

Un usuario de Twitter conocido como trasbandatcoot descubrió una serie de archivos que circulaban en los servidores de Discord y foros como 4chan, en los que se encontraban dos emuladores.

Los emuladores son programas que permiten a los jugadores acceder a determinados videojuegos desde dispositivos diferentes para los que se desarrollaron inicialmente. De ese modo, no es necesario adquirir un ‘hardware’ determinado, sino que se puede jugar a títulos nativos en otras plataformas.

Estos emuladores tienen los nombres en clave ‘Hyoko’, para Game Boy, y ‘Sloop’, para Game Boy Advance, y habrían sido desarrollados por el equipo de Nintendo European Research & Development (conocido como NERD), que gestiona habitualmente ‘software’ de emulación para productos oficiales de la marca japonesa.

Según las filtraciones a las que ha tenido acceso Video Games Chronicle, ambos emuladores se descargaron de una consola Nintendo Switch, lo que sugiere que la compañía podría estar trabajando para integrar videojuegos nativos de Game Boy y Game Boy Advance en la nube de su consola de última generación.

Entre algunos de los títulos que podrían incluirían en esta plataforma destacan títulos desarrollados por la propia empresa japonesa, como The Legend of Zelda: Minish Cap y Metroid Fusion, así como juegos creados por otros estudios, como Mega Man Battle Network 2 o Castlevania: Aria of Sorrow.

El hecho de que estos videojuegos aparezcan en los emuladores de Nintendo no confirma que se vayan a lanzar en la nube de Nintendo Switch, sino que podrían ser títulos que NERD está utilizando para probar las capacidades de estos.

Conviene recordar que esta filial de la compañía japonesa creó los emuladores de Nintendo DS y Wii para Wii U, así como la emulación de Game Cube en Switch para el videojuego Super Mario Sunshine y los emuladores de Nintendo Entertainment System (NES) y Super Nintendo (SNES) Mini.