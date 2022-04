Podoliak pide “no dudar” de que Ucrania tiene un plan para “desocupar” la zona sur del país

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha invitado a la población a «no dudar» de que el Gobierno cuenta con un plan para expulsar a las tropas rusas de las ciudades y pueblos del sur del país.

Podoliak ha aseverado que esta estrategia de Kiev para retomar la zona sur pasa, en primer lugar, por el empleo de su fuerza armada y, en segundo lugar, por el hecho de que «más del 90 por ciento» de la población de los territorios ocupados por Rusia se declara «claramente pro-ucranianos».

«Por lo tanto, no habrá congelación del conflicto, no habrá ocupación temporal, no habrá una falsa ‘República Popular China’ o algo así. Habrá solo la región de Jersón en Ucrania», ha incidido Podoliak en declaraciones al diario ‘Verdad Ucraniana’.

Por otro lado, el asesor del presidente, Volodimir Zelenski, ha tranquilizado a la ciudadanía afirmando que el Gobierno «no se ha olvidado» de que hay miles de ucranianos que viven en ciudades ocupadas por tropas rusas, especialmente en el sur.

Precisamente en Jersón, una de las regiones ubicadas en el sur de Ucrania, las autoridades ucranianas han denunciado que Rusia pretende celebrar allí un «pseudo-referéndum» de cara a los primeros días de mayo.

«Terminaré el comentario sobre el ‘referéndum’ de la siguiente manera: da igual cómo se llame, no lo hagan. Será una falsificación y absolutamente ilegal», ha apuntado al respecto el jefe de la Administración regional, Gennady Laguta, según recoge la agencia UNIAN.