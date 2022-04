Tenis.- Wimbledon prohíbe la participación de los tenistas rusos y bielorrusos

La ATP califica la decisión de «injusta» y que viola su acuerdo con el ‘Grand Slam’

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Los organizadores de Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada que se disputará este año del 27 de junio al 10 de julio, anunciaron este miércoles el veto a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Rusia a Ucrania, una decisión «injusta» según reprochó la ATP en otro comunicado.

«En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos en 2022», indicó un comunicado de los organizadores.

Estos expresaron su «continuo apoyo a todos los afectados por el conflicto en Ucrania durante estos tiempos impactantes y angustiosos» y aseguraron compartir «la condena universal de las acciones ilegales de Rusia».

«Hemos considerado cuidadosamente la situación en el contexto de nuestros deberes para con los jugadores, nuestra comunidad y el público más amplio del Reino Unido como institución deportiva británica. También hemos tenido en cuenta la orientación establecida por el Gobierno del Reino Unido específicamente en relación con los organismos y eventos deportivos», añadieron.

En este sentido, dado su importancia en el país «y en todo el mundo», el All England Club cree que tiene la «responsabilidad» de continuar «los esfuerzos generalizados del gobierno, la industria, las instituciones deportivas y de ocio para limitar la influencia global de Rusia a través de los medios más fuertes posibles».

«Reconocemos que esto es duro para los afectados, que sufrirán por las acciones de los líderes del régimen ruso. Hemos considerado con mucho cuidado las medidas alternativas que podrían tomarse dentro de la orientación del gobierno del Reino Unido pero, dado el entorno de alto perfil de The Championships, la importancia de no permitir que el deporte se use para promover el régimen ruso y nuestras preocupaciones más amplias para el público y la seguridad del jugador (incluida la familia), no creemos que sea viable proceder de otra manera», afirmó Ian Hewitt, presidente del All England Club.

El dirigente remarcó que, de todos modos, «si las circunstancias cambian materialmente entre ahora y junio», lo tendrán en cuenta y responderán «en consecuencia», y celebró que la LTA, la asociación de tenis británica, haya tomada una decisión similar.

De este modo, el tercer ‘Grand Slam’ de la temporada no podrá contar con algunas de las figuras del ranking mundial de la ATP y la WTA como son los rusos Daniil Medvedev, actual número dos del mundo, y Andrey Rublev, octavo, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, número cuatro del circuito femenino.

Poco después, la ATP, Asociación de Profesionales del Tenis, se mostró en contra la una «decisión unilateral e injusta». «Condenamos enérgicamente la reprobable invasión de Ucrania por parte de Rusia y nos solidarizamos con los millones de personas inocentes afectadas por la guerra en curso», expone en primer lugar su comunicado.

«Nuestro deporte se enorgullece de operar sobre los principios fundamentales de mérito y equidad, donde los jugadores compiten individualmente para ganar su lugar en los torneos basados en el Ranking ATP. Creemos que la decisión unilateral de Wimbledon y la LTA de hoy de excluir a los jugadores de Rusia y Bielorrusia de la gira sobre césped británico de este año es injusta y tiene el potencial de sentar un precedente dañino para el juego», dice.

«La discriminación basada en la nacionalidad también constituye una violación de nuestro acuerdo con Wimbledon que establece que la entrada de jugadores se basa únicamente en las clasificaciones ATP. Cualquier acción en respuesta a esta decisión ahora se evaluará en consulta con nuestra Junta y los consejos de miembros», añade.

La ATP recuerda que en los eventos de su Circuito los jugadores de Rusia y Bielorrusia tendrán permitido competir, como hasta ahora, bajo una bandera neutral, y continuarán con su apoyo a Ucrania a través de ‘Tennis Plays for Peace’.