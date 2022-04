Álex Márquez: “La moto tiene mucho potencial”

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Honda) reconoció el «complicado» inicio de temporada por los problemas que está sufriendo en el tren delantero de una moto que tiene «mucho» potencial y de la que espera disfrutar «pronto» antes de afrontar este domingo el Gran Premio de Portugal en el circuito del Algarve.

«El problema está detectado y sabemos dónde nos tenemos que focalizar, tanto nosotros como Honda, para dar ese paso adelante. Una vez mejoremos ese aspecto, la moto tiene mucho potencial en ‘grip’ y en muchos otros apartados», dijo Márquez en declaraciones al servicio de prensa de Estrella Galicia 0,0 en el Museo de Portimao.

Sobre el inicio de temporada, donde ha logrado puntuar en dos de las cuatro salidas, ocupando la vigésima plaza del campeonato con 4 puntos, el piloto lamentó las afectaciones en el tren delantero, un problema que «no acaban» de entender y que era «menos crítico» en la moto antigua. «Si no tienes ‘feeling’ con el tren delantero, a un piloto le cuesta mucho. Tengo que mejorar para que estos problemas me afecten menos, pero estamos trabajando para ello», admitió.

«El año es muy largo, quedan muchísimas carreras y tenemos que «darle la vuelta a la tortilla» de alguna manera. Estoy seguro de que pronto estaremos mejor, que comenzaremos a dar pasos adelante y a disfrutar encima de la moto, que es lo que más echo de menos», añadió.

Álex ha compartido las sensaciones experimentadas en estas semanas al manillar de una montura que al mismo tiempo ha sido profundamente renovada de cara a esta temporada. «Cuando tienes problemas, mejorar tu pilotaje hace que lo sientas menos y le saques más partido a situaciones adversas y es ahí donde yo me pongo deberes para el futuro», apuntó.

«En la carrera de Catar no estuvimos mal porque venía remontando y habíamos hecho un buen inicio de carrera. Seguramente, la de Argentina fuera la carrera más decepcionante para mí porque no supimos dar la vuelta a una situación que no era buena y nos costó saber qué pasaba realmente», comentó el piloto, quien destacó el Gran Premio de Austin como «la mejor» en sensaciones hasta su caída por «cometer un error».

El Mundial llega esta semana a Europa, aunque pasará por Portugal antes de llegar a la tradicional cita de Jerez. «Me motiva tener estas dos carreras. Descansas menos, pero también te diviertes más. Creo que serán muy importantes para iniciar el que llaman el «ciclo europeo» para reconducir nuestro rumbo, que es lo que más deseo», afirmó el hermano de Marc Márquez.

«MI OBJETIVO SIGUE SIENDO ESTAR A FINAL DE AÑO EN EL ‘TOP 8′»

El piloto de Honda se mostró crítico con su inicio de temporada, pero en MotoGP está «todo muy apretado», por lo que «con pequeñas cosas puedes dar un gran paso adelante», comentó Márquez, quien mantiene su objetivo de estar a final de año en el ‘Top 8’. «Voy a seguir insistiendo, mejorar y, como he dicho antes, divertirme encima de la moto. Entonces es cuando todo empezará a salir como esperamos y también comenzará a disfrutar todo el mundo en el equipo», agregó.

Por otro lado, el pequeño de los Márquez destacó la colaboración con su hermano, piloto de la misma marca. «Hablamos de muchos factores, comentamos cosas. Los comentarios son casi siempre muy parecidos y, aunque nuestros estilos sean más o menos distintos, el cómo nos posicionamos encima de la moto es bastante parecido», explicó Álex, quien se complementa con Marc para sentirse «más competitivo».

Preguntado sobre la temporada del ocho veces campeón del Mundial de MotoGP, reconoció que Marc «no ha tenido un inicio fácil, sobre todo por la caída en Mandalika y en general todo aquel fin de semana». No obstante, la noticia positiva fue recuperarse de la lesión y estar en Austin. «Allí volvió a encontrarse con las sensaciones, volvió a pilotar de esa forma que le gusta a él, atacando mucho con el tren delantero y eso es una buena noticia para nosotros», concluyó.