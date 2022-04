Bucks pierden al menos un partido a Middleton por lesión

MILWAUKEE (AP) — Khris Middleton se perderá al menos el siguiente partido de los Bucks de Milwaukee por un esguince en el ligamento medial colateral que sufrió en el cuarto periodo de la derrota en el segundo juego de la serie ante los Bulls de Chicago.

Los Bucks anunciaron el jueves que el tres veces elegido al Juego de Estrellas no estará disponible para el juego 3, el viernes en Chicago.

De momento se desconoce cuánto tiempo se perderá Middleton. Después del partido del miércoles, los actuales campeones se prepararon para la posibilidad de no contar con Middleton por un tiempo.

“Te sientes mal por él”, dijo el base de los Bucks Wesley Matthews. “Khris es una gran parte del equipo, de la organización, de la ciudad”.

Middleton se dirigió al vestuario cuando faltaban 6:49 minutos en la derrota de 114-110. Sufrió la lesión en la pierna izquierda cuando intentó hacer un giro.

No es la primera vez que los Bucks están en una situación similar, lidiando con una lesión de rodilla de uno de sus mejores jugadores durante los playoffs. El dos veces MVP Giannis Antetokounmpo sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda en el juego 4 de las finales de la Conferencia Este el año pasado ante Atlanta.

Al hablar el miércoles sobre la lesión de Middleton, Antetokounmpo dijo que entendía por lo que estaba pasando su compañero.

“Es difícil”, dijo. “Sé como se siente. No quieres escuchar a nadie. No quieres hablar con nadie por que realmente no sabes qué es. Mañana esperas lo peor, pero esperas lo mejor. Al final del día sabe que estamos de su lado”.