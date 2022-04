El expresidente Ian Khama rechaza los cargos “inventados” presentados contra él en Botsuana

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Botsuana Ian Khama ha rechazado los cargos «inventados» presentados contra él, incluidos por posesión ilegal de armas, después de no comparecer durante la jornada el jueves en la vista a la que estaba citado, dado que reside en un exilio autoimpuesto en Sudáfrica.

«Nunca se me entregaron las citaciones, por eso no he comparecido ante el tribunal», ha manifestado el exmandatario en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC. Asimismo, ha incidido en que las acusaciones son «inventadas», tras ser imputado el miércoles con un total de 38 cargos.

Junto a Khama han sido imputadas otras tres personas, incluido el antiguo jefe de los servicios de Inteligencia Isaac Kgosi. Los cargos por posesión ilegal de armas acarrean una pena de hasta diez años de cárcel en el país africano. Khama manifestó recientemente en una entrevista a un diario sudafricano que tiene rifles de caza y otras armas en su casa.

Khama, hijo del primer presidente de Botsuana tras su independencia, Seretse Khama, se trasladó a Sudáfrica en noviembre de 2021, si bien aseguró que no lo hacía huyendo de la justicia.

El expresidente ocupó el cargo entre 2008 y 2018 y, si bien apoyó a su vicepresidente, Mokgweetsi Masisi, en las elecciones celebradas ese año, posteriormente se ha distanciado de él y le ha acusado de autoritarismo. Masisi fue vicepresidente entre 2014 y 2018.