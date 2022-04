Fú Alguacil: “No puedo pedir más a los jugadores, este es el equipo que yo quiero”

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentó haber caído frente al FC Barcelona (0-1) este jueves en el Reale Arena pero se mostró orgulloso de sus jugadores por el «partidazo» que hicieron y porque «no» les «pedir más».

«Todo lo que diga yo creo que cansa, estoy de acuerdo con Xavi porque hemos hecho un partidazo. Lo vengo repitiendo desde hace tiempo, estamos haciendo un gran año pero estamos fastidiados porque en los dos últimos partidos se nos han ido cinco puntos. Deberíamos tener esos puntos de más por los méritos que hemos hecho», analizó Alguacil.

«No me voy a repetir, espero que la afición esté igual de orgullosa de lo que estoy yo del equipo. Jugamos para ganar, es evidente, pero yo lo único que puedo hacer es felicitar a mis jugadores, a la grada por cómo nos apoyo incluso cuando se pierde. Esa es la mejor noticia y que el público se vaya orgulloso de su equipo aun cuando pierde», añadió.

«Ojalá que seamos capaces de aguantar a este nivel de juego hasta el final para conseguir el objetivo. Si damos continuidad a todo esto que estamos haciendo lo vamos a lograr», indicó el técnico ‘txuri urdin’, que recordó que no es la primera vez que tienen problemas con el gol.

«Ya hemos tenido momentos, no este año, pero sí en el pasado. Generábamos muchas ocasiones pero no marcábamos, como ahora, y una vez más nos pasa. Es lo que tiene el fútbol, que se decide en las áreas. Podemos hacer muchas cosas pero si no aciertas no ganas. Lo que no puedo es pedir más a los jugadores. Es una barbaridad lo que está jugando este equipo ante uno de los mejores de la Liga. Me voy súper tranquilo y súper orgulloso», incidió.

Preguntado por qué no modificó el equipo hasta los diez minutos finales, Alguacil aseguró que lo estaban «haciendo muy bien». «Estábamos fenomenal. Mientras he visto que les aguantaban las fuerzas no tuve dudas. Apretamos bien y en ese sentido, si les he dejado es porque los veía bien. Y al final sí he visto que necesitábamos más energía y profundidad y di entrada a los chavales, que han seguido manteniendo el nivel», comentó.

En otras cuestiones, el técnico de la Real admitió que «la jugada del gol del Barça da rabia porque viene de fuera de juego». «Son las típicas que dicen que no molesta, pero ha habido muchos minutos para darle la vuelta a la situación y me fastidia. Ahora me quedo con todo lo bueno que hemos hecho. Y no me olvido lo que debemos mejorar dentro de todas las cosas bien que hemos hecho hoy», espetó.

«Este es el equipo que yo quiero. Para eso necesitas energía y ha habido momentos que nos ha faltado por lo que suponía jugar cada tres días pero este es el equipazo que yo quería. Mientras se dejen todo y juguen como hoy, no les puedo pedir más», finalizó Alguacil.