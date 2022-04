Exigen al ‘Cuau’ ponerse a trabajar ante estrategia fallida en seguridad en Morelos

Cuauhtémoc Blanco no ha tenido un buen desempeño en el tema de seguridad en el estado de Morelos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez/Margarito Pérez)

El gobernador Cuauhtémoc Blanco utilizó la inédita conferencia de prensa con el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona, para lanzar ataques contra el legislador Julio César Solís, quien en días recientes reveló información sobre el feminicidio cometido en contra de la joven Evelin Afiune.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por su parte, invitó al ex futbolista a relajarse y cumplir con su responsabilidad que es trabajar, porque Morelos se ha convertido en un desastre en materia de seguridad.

“Invito al Gobernador a que se relaje, a que se ponga a trabajar, porque eso es lo más importante, porque esa es su responsablidad y que deje de utilizar a gente como Evelin y todos los demás, en un tema personal que le incomoda, pero que es la realidad que vivimos en un estado que es es un desastre en materia de seguridad”, reprochó.

Este viernes, Blanco, el Fiscal, el comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, y representantes de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional ofrecieron una rueda de prensa para hablar de la detención de Erick Mauricio ‘N’, alias “El Erick”, hijo de Santiago Mazari, “El Carrete”.

El ex futbolista aprovechó la presencia de los medios para acusar a Solís de provocar que los delincuentes evadan a la ley, lo que calificó como gravísimo.

“…el diputado, lo voy a decir bien clarito, ese es un delito muy grave (la declaración adelantada), porque no puede dar información de una Mesa de Seguridad, está filtrando algo muy delicado. Con ese tipo de declaraciones la gente se va a escapar”, acusó.

Al respecto, Solís le reviró al Mandatario estatal cuestionando cómo es posible que él, de quien se presume tener relacion con gente de la delincuencia organizada, tenga participación en esas Mesas de trabajo en las que vierte información importante.

De ahí que le pidió no politizar el tema y proceder a denunciarlo si esa es su intención, pues está en su derecho pero aún así, no se quedará callado.

“No me voy a quedar callado, porque los homicidios continúan y no los atiende, él lo que quiere es politizar el tema. Si me quiere denunciar que lo haga, está en su derecho”, aseveró.

Este mes, le recordó el diputado al Gobernador, llevamos 39 homicidios dolosos según datos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, al tiempo que le cuestionó si él no ve esas cifras.

“Póngase a trabajar, porque no está cumpliendo con su responsabilidad”, le reiteró.

Solís lamentó que sus declaraciones sean incómodas para el Mandatario estatal, pero la realidad es que en Morelos los homicidios y feminicidios no paran.

“Hace unos cinco minutos acaban de asesinar a otra mujer en el Municipio de Temixco, en Santa Úrsula. Eso es lo grave, eso sí es grave que se sigan cometiendo delitos”, recriminó.

Morelos, un estado teñido de rojo

En los tres meses y días que van de 2022, Morelos suma 305 homicidios al 7 de abril según cifras registradas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

Para enero, suma un total de 97 delitos, mientras que febrero registró 93. En marzo la cifra es de 78 y en lo que va de abril 37 homicidios cometidos en la entidad.

De esta semana que concluye, el jueves fue el día con mayor número de incidentes violentos, ocurridos principalmente en los municipios de Cuernavaca y Emiliano Zapata, dejando incluso una víctima menor de edad.

Para el fin de semana anterior, considerado de viernes a domingo, arrojó 19 muertes, resultado de diversos hechos violentos ocurridos en los municipios de Cuernavaca, Coatlán del Río, Huitzilac, Jiutepec, Tlaltizapán, Tepoztlán, Temixco, Yautepec y Xochitepec.