Alertan en redes por taxis por app “piratas” para cometer delitos contra mujeres

La ola de desapariciones de mujeres en diferentes entidades del país incrementó el nivel de alerta en las calles y, ahora, a través de redes sociales se han registrado reportes de la supuesta operación de falsos choferes de taxis por aplicación, por lo que las denuncias en algunos perfiles no se han hecho esperar.

Recientemente, los reportes de desapariciones en el país, sobre todo en entidades con mayor foco como Nuevo León y la Ciudad de México, han causado un alza de las medidas precautorias de las mujeres, quienes han detectado supuestos servicios de transporte por aplicación “piratas”.

“Llega al domicilio y es un BEAT con vidrios completamente polarizados que no se veía ni la sombra si alguien venía adentro, me despido de mi “amix” y me acerco al carro y cuando quería subirme en la parte de atrás el chofer bajó su vidrio y noté que no era la misma persona; era un señor de unos 40 años”, colocó en su cuenta de Facebook una usuaria identificada como Cecilia Rangel.

En este sentido, no ha sido el único reporte de un taxi apócrifo, ante la desaparición de jóvenes como Debhani Escobar, de quien presume sería su cuerpo el hallado la cisterna de un hotel en Escobedo, Nuevo León.

Si es conductor de Uber debe estar registrado en la plataforma, es lo primero que corroborarían las autoridades, que presente sus credenciales. Si se descubre que no es chófer de app entonces lo retienen como sospechoso por falso testimonio y/o usurpación. — 💛 Yessss BIGBANG is back 👑 (@ShyunChoii) April 15, 2022

Según la políticas de algunos de los principales servicios de taxis por aplicación, existe la corroboración de que en verdad los choferes tengan las credenciales para estar en las diferentes plataformas de los servicios de transporte.

¿Qué pasa con Debanhi Escobar?

La noche de este lunes se localizó un cuerpo al interior de una cisterna en las inmediaciones del motel Castilla, en Escobedo, Nuevo León, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Hasta el momento, los equipos especializados del estado no han confirmado que se trate de Debanhi Escobar, aunque el perímetro se trataría de la zona donde se le vio por última vez a la joven.