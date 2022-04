Fú Rubiales: “He recibido muchas muestras de cariño, voy a seguir trabajando por el fútbol español”

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este sábado que está «tranquilo» después de recibir «muchas muestras de cariño» tras las conversaciones desveladas con Gerard Piqué sobre las comisiones por celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

«Estoy bien, estoy tranquilo… la verdad es que he sufrido un acto, que te roben el contenido de tu móvil es algo que no se lo deseo a nadie. Ni a mi peor enemigo», indicó Rubiales en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press.

Tras desvelar ‘El Confidencial’ el contenido de los audios de Whastapp con Gerard Piqué, donde existieron conversaciones sobre el Andorra o el VAR, entre otros temas, el presidente federativo dijo sentirse muy arropado por el mundo del fútbol.

«He recibido muchas muestras de cariño, tengo mensajes aún que no he podido contestar, yo voy a seguir trabajando por el fútbol español», sentenció Rubiales, que no contempla dimitir, en la previa a la final de Copa del Rey entre Betis y Valencia, «sin duda, el mejor partido del año».