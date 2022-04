Fórmula 1/GP Romaña.- Sainz: “Es una pena, no se puede hacer mucho más”

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha lamentado su abandono en la primera vuelta del Gran Premio de Emilia-Romaña, en el que un toque con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) en la segunda curva de Imola le ha condenado, y ha asegurado que ha dejado «todo el espacio» necesario para que el oceánico pudiese pasar.

«Es una pena. Los dos coches no hemos salido muy bien, los McLaren han salido muy rápido y nosotros nos hemos quedado un poco. En la primera curva he conseguido recuperar posición, he dejado todo el espacio que he podido a Daniel y se ve que se ha subido al piano, ha cometido un error y me ha dado. Así son las carreras, no se puede hacer mucho más», señaló en declaraciones a DAZN.

Respecto al hecho de verse superado en la salida por los dos McLaren, el madrileño reconoció que deben «analizarlo», aunque no le preocupa en exceso. «Tenemos que analizarlo, porque McLaren y Red Bull han salido claramente mejor que nosotros. Pero da igual, era una carrera larga todavía, aunque te pasase un McLaren tenía 63 vueltas para pasarlo», subrayó.

«No sé qué ha pasado en el piano de la curva 1, que Ricciardo se ha debido de subir, le ha debido escupir, con la mala suerte de que me ha dado a mí. Más espacio no le podía dar», concluyó.