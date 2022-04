Fútbol/ Alaba, Casemiro, Mendy y Marcelo entran en la lista del Real Madrid para visitar al Manchester City

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Los defensas David Alaba, Ferland Mendy y Marcelo Vieira y el centrocampista Carlos Casemiro entraron en la lista de convocados de Carlo Ancelotti para la visita del Real Madrid este martes al Manchester City en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

De todos modos, la presencia del austriaco, que sufrió una sobrecarga muscular en el duelo ante Osasuna del pasado miércoles, y del brasileño, que no pudo jugar en El Sadar también por un problema muscular, sigue en el aire ya no que no entrenaron con el grupo este domingo y estuvieron tanto fuera como en el césped, según informó la web del conjunto madridista.

Por su parte, Mendy y Marcelo ya parecen estar recuperados de los problemas físicos que tuvieron tras el partido ante el Chelsea y que hicieron que se perdieran los partidos ante el Sevilla y Osasuna, mientras que Gareth Bale, que se cayó a última hora de la última convocatoria, y Jesús Vallejo, una vez superado el coronavirus, también viajan. Eden Hazard, Luka Jovic y Mariano Díaz son bajas.

De este modo, la lista de convocados es la formada por Courtois, Lunin y Fuidias como porteros, Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y Mendy como defensas, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Ceballos, Isco y Camavinga como centrocampistas, y Benzema, Asensio, Bale, Vinicius y Rodrygo como delanteros.