Fútbol/ Bordalás: “Son momentos difíciles, pero forma parte del fútbol”

«No puedo yo hablar del futuro del Valencia»

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Valencia FC, José Bordalás, reconoció que vive «momentos difíciles» después de caer en la final de la Copa del Rey ante el Betis este sábado en la tanda de penaltis, pero los achacó a una parte del fútbol, «orgulloso» de sus jugadores y sin ser la persona indicada para «hablar del futuro» del cuadro ‘che’.

«Solo puedo decir que estoy orgulloso del equipo, de la afición del Valencia, han hecho casi todo bien, estamos tristes de la forma que hemos perdido, la tanda de penaltis sabemos que es una litería. Hemos tenido las ocasiones, no hemos estado acertados. Lo sentimos mucho, queríamos dar a la afición la Copa. Hemos hecho un gran partido», dijo en rueda de prensa en La Cartuja.

El técnico del Valencia explicó que ahora se centrarán en la Liga, después de un palo doble ya que la Copa tenía en juego para ellos la posibilidad de jugar en Europa. «Son momentos difíciles, pero forma parte del fútbol. Estamos tristes pero orgullosos. Los chicos se han vaciado y ahora no podemos lamentarnos, hay que levantarse de manera inmediata. El presente es que volvemos a competir en la Liga regular y a intentar sumar el mayor número de puntos y quedar lo más arriba posible», afirmó.

«Es momento de recuperar el ánimo, no puedo yo hablar del futuro del Valencia, no soy yo la persona que tiene que hablar del futuro del Valencia. Todos queríamos el título y el pase para estar en Europa, no ha podido ser, ya veremos qué depara el futuro», añadió.

Además, Bordalás explicó que los penaltis son decisión del entrenador y que la afición también debe estar orgullosa. «La decisión de los penaltis es del técnico, hablando con los futbolistas, porque algunos están fatigados, el que está con más confianza. Hemos estado trabajando estos días por si había penaltis, estos eran los jugadores con más confianza. Lo ha fallado Musah, no lo lanzó bien, pero forma parte del fútbol», afirmó.

«No podemos pedirles perdón (a la afición) porque han visto que hemos dado todo. En una final no tienes una segunda oportunidad, no hemos aprovechado nuestras ocasiones. Damos las gracias a la afición porque han estado con el equipo», añadió, reconociendo que el recibimiento a la llegada a La Cartuja fue «impresionante».

Además, Bordalás elogió a un Gabriel Paulista sentado junto a él en la rueda de prensa. «Ha acelerado siempre su recuperación por el Valencia, es un líder y un ejemplo para todos. Les doy las gracias por llegar a la final y hacer el partido que hemos hecho hoy», dijo sobre el brasileño, quien tuvo solo una pregunta.

«El vestuario está muy triste, pero muy orgulloso. Es muy duro perder una final. Hemos dado todo hasta el último minuto. Es difícil hablar de una derrota, pero yo por ejemplo vengo sufriendo esta temporada pero no dejo de ayudar a mis compañeros, al cuerpo técnico, a este club y voy a hacerlo hasta mi último día aquí», apuntó el central, afectado por la derrota.