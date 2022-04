Fútbol/ Borja Iglesias, MVP de la final de Copa

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El delantero del Real Betis Borja Iglesias fue elegido como el MVP, ‘Jugador más valioso’, de la final de la Copa del Rey que ganó su equipo este sábado en La Cartuja, un título que se decidió en la tanda de penaltis ante el Valencia.

«Todos lo hemos soñado mucho. Igual no me quito la medalla. Ni lo había pensado el MVP, he intentado hacer todo lo mejor para el equipo, estoy muy feliz por tener la Copa», dijo en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, poco después del desenlace.

El Betis mandó durante muchos minutos y el ‘Panda’ se multiplicó en ataque dando opciones a su equipo, siendo el primero en la presión y recuperando muchos balones. Además, Iglesias hizo el 1-0 a los 11 minutos, con un inapelable testarazo a la red.

El gol del gallego lo neutralizó el Valencia antes del descanso, pero el Betis siguió encontrando en Iglesias una fuente de desmarques y opciones de gol. «Es muy bonito, hemos salido y la mirábamos la copa con deseo, teníamos muchas ganas. Se lo merece mucho Joaquín y también los demás. Víctor sufriendo con las lesiones y así tanta gente que ya no está», añadió.

Al final, el 1-1 no se movió, tampoco en la prórroga, y en la tanda de penaltis el Betis se proclamó campeón de Copa por tercera vez en su historia. Con la euforia y la celebración, Borja Iglesias recibió el galardón de MVP de manos del director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, José Francisco Molina.