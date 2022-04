VÍDEO: Argelia deplora el giro de Sánchez sobre el Sáhara pero cumplirá con el suministro de gas

Distingue entre sus críticas al Gobierno por «incumplir la legalidad internacional» y las «fuertes y firmes» relaciones con el Estado español

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha lanzado una dura crítica al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha acusado de incumplir la legalidad internacional al aceptar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental — que anula las pretensiones de autodeterminación del pueblo saharaui — antes de matizar que las relaciones con el Estado español son «fuertes y firmes» y que cumplirá con sus compromisos de gas «cualquiera que sean las circunstancias».

«Lo que ha hecho España es inaceptable, éticamente e históricamente», ha declarado Tebune en una entrevista concedida la pasada noche a la televisión pública argelina en la que ha recordado al Gobierno español que «su responsabilidad perdura en el Sáhara Occidental ante la legalidad internacional».

«Mientras no se llegue a una solución, cualquiera que sea, es considerada como la potencia administradora», ha declarado el presidente argelino. «Los otros se pueden alinear o no, es su problema. Pero España no. No tiene derecho a entregar a un territorio colonizado a otro país. Ese es el problema con España», ha manifestado.

Tebune ha indicado que la decisión adoptada por Sánchez ha deteriorado las relaciones entre ambos gobiernos. «Nosotros tenemos relaciones cordiales con España y ha habido un acercamiento, como con Italia. El presidente del Gobierno lo ha roto todo, no España», ha lamentado el presidente argelino antes de matizar que sus críticas van dirigidas hacia el Ejecutivo y no hacia el Estado español.

«Distingamos entre el Gobierno y el Estado español. Con el Estado español tenemos relaciones fuertes y muy firmes», ha declarado Tebune, quien ha asegurado que Sánchez ha adoptado una decisión impopular. «No ha recibido el apoyo del resto, ni en el Congreso de los Diputados ni en las calles», ha indicado el presidente argelino.

Tebune ha rechazado que estas declaraciones supongan una injerencia en las decisiones del Gobierno español. «No me entrometo en los asuntos internos de España, pero nosotros, como país observador en lo que concierne al Sáhara Occidental, consideramos a España potencia administradora», ha explicado.

NORMALIZACIÓN DE RELACIONES Y COMPROMISO CON EL SUMINISTRO

En lo que se refiere al deterioro de las relaciones diplomáticas, el presidente argelino ha ofrecido a Sánchez la oportunidad de restaurar los vínculos en el momento en que vuelva a asumir su rol de administrador sobre el Sáhara Occidental.

Hay que recordar que el embajador argelino en España, Said Moussi, fue llamado a consultas en marzo y todavía no ha regresado a la espera de que, tal y como pidió esta misma semana el Gobierno argelino, España proporcione «aclaraciones previas y francas para reconstruir una confianza gravemente dañada».

Si bien Sánchez ha expresado su deseo de «resolver breve espacio de tiempo podamos resolver esta cuestión diplomática», Tebune ha insistido en que la normalización de los lazos con el Gobierno español pasa por el «cumplimiento con la legalidad internacional». «No pueden desentenderse de sus responsabilidades históricas y se le pide que revisen sus actos», ha explicado.

Con todo, Tebune ha querido insistir en un mensaje de apaciguamiento y garantizado que su país cumplirá absolutamente todos los acuerdos en lo que se refiere al suministro de gas a España después de que, a principios de mes, la empresa energética argelina Sonatrach avisara de la posibilidad de «recalcular» los precios.

«Para tranquilizar a nuestros amigos españoles, al pueblo español: Argelia jamás se deshará de sus compromisos en el suministro de Gas a España, cualquiera que sean las circunstancias», ha zanjado el mandatario.

