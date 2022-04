Alejandro Blanco: “Queremos unos Juegos en Cataluña y Aragón y no vamos a dejar de luchar por ello”

Francos: «No estamos en el mismo punto y la situación no sigue bloqueada»

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, insistió este lunes en que no van a ·dejar de luchar» por sacar adelante la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, a pesar de las «diferencias insalvables» entre las administraciones regionales, al mismo tiempo que puso el mes de mayo como límite para dejar «todo absolutamente claro».

«Si algo tenemos en el COE es la seriedad. Hemos presentado una candidatura, avalada por el Gobierno de España, con la que queremos hacer unos juegos con Cataluña y Aragón. Ese es el planteamiento que queremos, no hay otro. No vamos a dejar de luchar por ese planteamiento y lo vamos a sacar adelante», recalcó Blanco ante los medios tras reunirse con representantes del Gobierno, la Generalitat de Catalunya y Aragón para tratar de avanzar en la candidatura de Barcelona-Pirineos para los Juegos de 2030.

El presidente del COE es «consciente» de las «dificultades insalvables» que existen en estos momentos, aunque está «convencido» de que se encontrará una solución. «No ha habido acuerdo, pero hemos quedado emplazados a seguir teniendo conversaciones. Espero, deseo y estoy seguro de que alcanzaremos un acuerdo», aseveró con contundencia.

«Encontraremos el punto exacto, lo importante es que tengamos unos juegos en España, para que todo el mundo se vea beneficiado. Tenemos que seguir hablando para encontrar ese punto final en el que todo el mundo se encuentre tranquilo. La prioridad es hacer los Juegos. Somos los responsables de que esa candidatura salga a delante, pero no está siendo fácil. Tenemos algo que nadie tiene: un relato y una historia que es el entendimiento, el respeto y el diálogo», reiteró.

Blanco, reunido con las diferentes partes durante más de dos horas, valoró las declaraciones del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés, Felipe Faci, quien a la salida del encuentro calificó de «injusta» la candidatura. «Hemos creado una comisión técnica, con tres representantes de cada parte, y la propuesta que se debatió se ha aprobado, no podemos decir que es injusto, los representantes de esa comisión los nombran los gobiernos», explicó.

«Con lo cual todo el mundo sabía cómo iba a ser esa propuesta. Si ahora alguien no está de acuerdo, está en su derecho, pero todo el mundo lo sabía, y no juzgo si alguien no está contento», aclaró.

Además de este bloqueo en las conversaciones entre las diferentes partes, el tiempo también corre en contra de la candidatura española. «Vamos muy apurados, el mes de mayo iba avenir una representación del COI para ver las instalaciones, y ahora la tenemos que retrasar. Estamos cerca del límite y en mayo todo tiene que quedar absolutamente claro, sino tendríamos que hacer otro planteamiento. Vamos a darnos unos días y en esa reunión ya tendríamos que tener una decisión», zanjó Blanco.

EL GOBIERNO INSISTE EN QUE LA SITUACIÓN «NO SIGUE BLOQUEADA»

Por su parte, el secretario general de Cultura y Deporte, Victor Francos, en representación del Gobierno central, celebró la «cordialidad» en la reunión, tras la cual no da «nada por perdido», por lo que todas las partes serán emplezadas a continuar con las conversaciones en los próximos días, convocados por Alejandro Blanco.

«La situación no sigue bloqueada, nos hemos sentado, algo que es muy importante cuando se esta negociando, por lo tanto no estamos en el mismo punto. En la última reunión no estuvo Aragón, hoy ha venido y nos hemos comprometido a volvernos a ver. En ningún caso estamos en el mismo punto, estamos reafirmando la voluntad de las cuatro partes de que haya posibilidades de que en 2030 se puedan celebrar los Juegos en Cataluña y Aragón», afirmó.

A pesar de que «se juega a contrarreloj» y de que existen «discrepancias» entre las partes, Francos reiteró que las dos delegaciones, el Gobierno de España y el COE quieren los Juegos y «ninguna de las partes da las conversaciones por cerradas».

«La conclusión es que sí puede haber Juegos, y por lo tanto seguimos las conversaciones. No damos por perdidos los Juegos. Aragón ha hecho una propuesta, había un acuerdo inicial, pero el Gobierno y el COE no quiere perder la oportunidad y perder los Juegos. Hemos pedido que dejen que el COE siga conversando individualmente con cada delegación y nos convoque de manera multilateral», sentenció.