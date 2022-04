“¿Te darías un golpe solo en la cabeza tras una caída de cuatro metros?”, padre de Debanhi duda de la versión de la Fiscalía; ordenó necropsia independiente

La información sobre el caso de Debanhi Escobar continúa, ahora su padre señaló nuevamente a la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo Léon, pues una necropsia que mandaron a realizar de forma independiente no coincide con los resultados de los estudios practicados por las autoridades estatales.

En una entrevista ofrecida al programa de radio de Carmen Aristegui, Mario Escobar aclaró que las causas de la muerte no tienen relación y puso en jaque que el motivo del fallecimiento de su hija que reveló la fiscalía, la cual sería una contusión cerebral.

“Tú estás en una posición de un espacio de una cisterna de cuatro metros y medio, que me responda la sociedad, ¿te darías un golpe nada más en la cabeza tras una caída de cuatro metros y medio que es como la de una casa de dos pisos? La respuesta es no, entonces no es lógico?”, indicó en Aristegui Noticias la mañana de este lunes.

Protocolo. Los reportes de mujeres desaparecidas se han incrementado, como el caso de Debanhi Escobar. (Especial)

El perito fue contratado de manera independiente por la familia de la joven desparecida; sin embargo, en sus declaraciones, el señor Mario no quiso profundizar sobre los resultados de la necropsia que no fue realizada por la Fiscalía de Nuevo León.

“Si hay necesidad de exhumar el cuerpo y hacer otra necropsia para que aclaren las cosas lo voy a hacer y la deben de hacer las autoridades”, precisó.

Por su parte, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, culpó al encargado de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León, Rodolfo Salinas de la Peña, debido a que no supo manejar el caso y la presencia de irregularidades en la carpeta de investigación, a la que tuvo acceso la noche de este domingo junto con el gobernador del estado, Samuel García.

“Lamentablemente se tardaron y están tardando mucho en desahogar los videos, en hacer investigaciones correctas, fueron como cuatro o cinco veces al motel Castilla y no puede ser posible que aparezca en ese lado”, apuntó.

Además, sobre la posposición de una conferencia de prensa que ofrecería Salinas de la Peña, aseguró que desconocía las razones del aplazamiento, pero indicó que pueden pesar los reportes y los videos que se han dado a conocer.

