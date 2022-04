El nuevo servicio PlayStation Plus estará disponible en España desde el 22 de junio

MADRID, 25 (Portaltic/EP)

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que el nuevo servicio PlayStation Plus, que integra tres niveles de suscripción, estará disponible en España a partir del próximo 22 de junio.

PlayStation Plus nace de la fusión de los dos servicios de suscripción previos de la compañía, el homónimo PlayStation Plus y PlayStation Now, que la compañía dio a conocer a finales del pasado mes de marzo.

Entonces, señaló que su nuevo servicio de juegos ‘online’ estaría formado por tres niveles de suscripción: Essential, Extra y Premium, con diferentes precios y ventajas.

Ahora, SIE ha indicado que el lanzamiento en España de esta plataforma tendrá lugar el próximo 22 de junio y ha adelantado algunos delos videojuegos que formarán parte de su catálogo común de 400 títulos de PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5).

Por un lado, PlayStation Plus Essential incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente. Esto es, dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos en PlayStation Store, 100 GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y acceso al modo multijugador ‘online’.

Los usuarios pueden acceder a este nivel por el mismo precio que se ofrece hasta ahora con el antiguo servicio PlayStation Plus, es decir, 8,99 euros al mes, 24,99 euros por tres meses o 59,99 euros al año.

Por otra parte, PlayStation Plus Extra incluye todas estas ventajas más un catálogo de hasta 400 juegos para PS4 y PS5, incluidos títulos de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos.

Entre algunos de estos videojuegos se encuentran Death Stranding, God of War, Mortal Kombat 11, Returnal, Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

En este caso, los usuarios pueden suscribirse a este nivel por 13,99 euros mensuales, 39,99 euros por tres meses o 99,99 euros al año, teniendo en cuenta que la suscripción anual equivale a 8,33 euros al mes.

Finalmente, PlayStation Plus Premium integra todas las ventajas de estos dos niveles y presenta un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos más.

Entre estos se incluyen títulos de PlayStation 3 (PS3) disponibles en ‘streaming’, un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, la PlayStaton 2 (PS2) y la PSP, disponibles en ‘streaming’ y para descargar.

Con esta suscripción también se pueden transmitir juegos desde la PS4 y PS5, además desde PC. Finalmente, PlayStation Plus Premium ofrece acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probarlos antes de comprarlos.

Las suscripciones disponibles en esta opción son 16,99 euros al mes, 49,99 euros por tres meses o 119,99 euros el año completo (la suscripción anual equivale en este caso a 9,99 euros al mes).

Los suscriptores podrán cambiar a un plan con mayores ventajas cuando lo deseen, ya que solo tendrán que pagar la diferencia entre su plan actual y el nuevo plan, que se aplicará durante el tiempo restante de la suscripción.

Para terminar, Sony ha informado de que próximamente se desvelarán más detalles del nuevo servicio de suscripción, conforme se acerque la fecha de lanzamiento en España.