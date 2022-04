EPN encargó a Lozoya pagar sobornos a Anaya porque “le encantaba el dinero”

La trama de Emilio Lozoya y Odebrecht tiene un nuevo capítulo, pues se difundió que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló al expresidente Enrique Peña Nieto por su responsabilidad directa en la entrega de sobornos para aprobar la reforma energética al entonces diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) y coordinador de la bancada del partido en San Lázaro, Ricardo Anaya.

De acuerdo con información en poder de Milenio, en una ampliación de su denuncia de hechos, realizada en agosto del 2020, Lozoya Austin culpabilizó al exmandatario priista por ordenarle llevar el dinero a Anaya Cortés para asegurar su voto-- por el que habría recibido 6.8 millones de pesos--y el de su partido a favor de una de las reformas del Pacto por México, así como sus leyes secundarias.

En este sentido, según las declaraciones del extitular de Pemex, todo se produjo en una reunión celebrada entre él y EPN en la casa Adolfo López Mateos de la entonces residencia oficial de Los Pinos en el año 2014, donde Ricardo Anaya fue calificado por el exmandatario como un “aliado natural” a quien “le encantaba el dinero”.

Al respecto, en dicho encuentro, le pidió “solucionar” el asunto con Anaya para conseguir el voto favorable de una de las principales reformas constitucionales que planteó a lo largo de su sexenio.

“Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces presidente de la República me pidió resolver el ‘pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional’. Me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”, aseguró Lozoya.

Emilio Lozoya. Realizó una ampliación de su denuncia de hechos. (Cuartoscuro)

La declaración de Lozoya Austin está contenida en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, en la que el extitular de Pemex refirió que Peña Nieto le expresó el deseo de Anaya de avalar las reformas, para lo cual necesitaba el dinero. Además, indicó una supuesta mala relación al interior del PAN, por lo que los sobornos se debían pagar de forma independiente.

La ampliación de la denuncia de hechos fue justificada por Lozoya ante las declaraciones de Anaya, en las que se quiso deslindar de las acusaciones del exdirector de Petróleos Mexicanos.

“Yo fui acusado, extorsionado y acusado de corruptelas, cuando ellos fueron quienes lo pactaron, quienes se beneficiaron y quienes operaron como un aparato de Estado organizado con fines de corrupción”, indicó.

El abogado de Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar, salió a desmentir las declaraciones de Lozoya y aseveró que las expresiones del exdirector de Pemex están llenas de incongruencias y contradicciones.

