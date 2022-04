Fú Xavi Hernández: “No he sabido motivar a los jugadores”

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, confesó que no supo «motivar a los jugadores» para salir igual de intensos que lo hizo el Rayo Vallecano este domingo en el Camp Nou (0-1), e insistió en que tienen que mentalizarse de que el objetivo es ser segundos.

«Hemos tenido un error tonto. Son situaciones de video, no hemos entrado con el deseo, el ímpetu que requería el partido. La primera parte la hemos regalado. Tenían más urgencias que nosotros, pero hay que igualar la intensidad», dijo en rueda de prensa tras la derrota.

El técnico culé hizo autocrítica en la pregunta sobre el arbitraje, sobre todo por un penalti no pitado a Gavi. «Nos ha vuelto a pasar y son oportunidades muy buenas, como el día del Cádiz, que dejamos pasar. Hay que sacar desde el primer minuto la energía de los últimos minutos o la segunda parte», afirmó.

«Tendría que salir el árbitro a hablar aquí. Yo me he equivocado como entrenador y lo digo, no he sabido motivar lo suficiente a los jugadores. No he sabido tocar la tecla. Yo puedo decir lo que me he equivocado yo, pero no los demás», añadió.

Xavi reconoció que venían de mucha ilusión pero insistió en la obligación ahora de ser segundos. «Todos nos habíamos ilusionado con la racha en Liga y Europa, ahora luchar por un segundo puesto no es muy motivador, pero es que nos tenemos que motivar, porque tenemos que jugar la Champions el año que viene», apuntó.

«Nosotros también nos estamos jugando la vida. Nuestra motivación es quedar segundo, es una pena para la historia del Barça, pero es lo que toca. Yo me voy enfadado como todos los culés, decepcionado. El día del Eintracht es diferente, hoy el día del Cádiz se repite, se adelantan y somos incapaces de hacer el empate», añadió.

«Nos ha faltado mucha efectividad. Nos metemos nosotros en el lío y nos hemos complicado nosotros otra vez la clasificación para la Champions con dos partidos en casa. Nos tenemos que motivar, el año que viene queremos jugar la Champions. Hemos fallado dos veces seguidas en casa», terminó.