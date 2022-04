Fútbol/ Sterling: “Las remontadas del Real Madrid no deben preocuparnos”

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El delantero del Manchester City Raheem Sterling reconoció que el conjunto inglés tiene que «prepararse mentalmente» para la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, aunque «no debe preocuparse» por las remontadas de los madridistas en la competición continental porque «pertenecen al pasado».

«Tenemos que prepararnos bien, asegurarnos de que estamos mentalmente preparados para el desafío. No podemos centrarnos en sus partidos anteriores, sólo en nosotros. Las remontadas forman parte de partidos jugados, no de los que están por jugarse. Por lo tanto, pertenecen al pasado y no deben preocuparnos», afirmó este lunes Sterling en rueda de prensa.

Para el futbolista inglés, la ‘Champions’ es una competición «especial» que todo jugador joven quiere jugar. «Cada temporada peleamos por los grandes trofeos y la Champions es la que no hemos podido ganar. Cada vez que juego doy lo mejor de mí, la música y el ambiente son siempre especiales», expresó sobre la competición continental.

«Ellos han marcado algunos goles vitales en los últimos minutos, pero tenemos jugadores que pueden jugar en partidos de alta presión. Estaremos bien», mencionó sobre el rendimiento del equipo, que deberá gestionar la «máxima presión», algo que no preocupa al joven atacante.

«Los últimos partidos he marcado goles en el tramo final. He jugado a máxima presión y sé cómo gestionar esto. Yo soy delantero y por tanto, me gusta jugar, marcar y asistir a mis compañeros. Esto es muy importante para mí, porque esto es lo que nos genera confianza», añadió Sterling, quien mostró su alegría por ayudar «lo máximo posible» al equipo.

Preguntado por el delantero francés Karim Benzema, el inglés destacó que es un jugador de «primerísima línea y que lleva jugando a un altísimo nivel desde hace mucho tiempo», un delantero «completo» que será la principal baza madridista en ataque junto al brasileño Vinícius.