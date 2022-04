Marcelinho Huertas, Mejor Jugador Latinoamericano de la Liga Endesa 2021-22

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El base brasileño del Lenovo Tenerife, Marcelinho Huertas, ha sido elegido Mejor Jugador Latinoamericano de la Liga Endesa en la temporada 2021-22, un galardón que ha obtenido cuando todavía quedan cuatro jornadas para terminar la competición y que ha revalidado por tercer curso consecutivo.

Marcelinho Huertas ha conseguido una ventaja de 57 puntos sobre sus dos inmediatos perseguidores, su compañero Bruno Fitipaldo y el pívot del Surne Bilbao Basket Ángel Delgado, que ya no pueden alcanzar al veterano jugador brasileño en los cuatro partidos que quedan de la fase regular de Liga Endesa.

Se trata de la tercera vez que Marcelinho Huertas logra este galardón, que comenzó a entregarse en la temporada 2018-19 y en el que el jugador del Lenovo Tenerife ha ganado todas las ediciones salvo la primera, que se llevó Nicolás Laprovittola, entonces en las filas del Divina Seguros Joventut.

Huertas ha sido elegido 6 veces como Mejor Latinoamericano de la semana, incluyendo un tramo de tres jornadas seguidas en las que consiguió la diferencia en puntuación que ahora mismo acumula. «Es un orgullo y una grata sorpresa. Solo formar parte de un grupo con tantos jugadores latinoamericanos de alto nivel ya es un honor, así que imagínate ganarlo. ¡No podría estar más contento!», explicó el brasileño.

«Sigo con hambre, queriendo jugar al máximo nivel que pueda y ayudar al equipo a hacer otra temporada memorable», afirmó Marcelinho Huertas, que ha jugado 15 cursos en la ACB defendiendo los colores de Joventut, Bilbao Basket, Baskonia, Barcelona y en los últimos tres años, el Lenovo Tenerife.

El jugador recogió el premio emocionado, acordándose de los que le han ayudado a mantener un nivel tan alto a pesar de su edad. «Para mí, que tendré 39 años cuando termine la temporada, recibir otro trofeo de Mejor Jugador Latinoamericano… no tengo ni palabras. Quiero agradecer todo lo que me ha pasado en mi carrera deportiva, al equipo y al entrenador, que confía en mí ciegamente desde hace ya no sé cuánto tiempo», declaró.

Marcelinho también dio las gracias a la Agencia EFE, quien entrega conjuntamente con la ACB lo que el brasileño ha definido como «un trofeo maravilloso». A pesar de la gran diferencia final en puntuación, el base no fue elegido como el Mejor Latinoamericano de la semana hasta la jornada 8.

Este logro le llega cuando su equipo está cerca de clasificarse para los ‘play-offs’ por el título, con cuatro victorias de diferencia con el noveno clasificado cuando solo quedan cuatro partidos y a apenas un triunfo de los puestos que además le aportarían tener a favor el factor de campo en la postemporada.

«Jamás imaginé llegar hasta aquí y seguir consiguiendo que seamos un equipo muy competitivo año tras año. Los logros individuales te sirven siempre y cuando el equipo tenga buenos resultados», contó Marcelinho, que en esta temporada también se encuentra luchando por ser el máximo asistente, promediando 6,3 pases, muy cerca de las 6,4 asistencias por partido de Shannon Evans, del Coosur Real Betis.

En lo individual, el brasileño está también entre los mejores en otras facetas, siendo el vigésimo jugador de toda la liga con un mejor Más/Menos (+3,9), decimoquinto máximo anotador, con 13,1 puntos por partido, duodécimo en valoración o sexto mejor jugador desde los tiros libres, metiendo más del 90 por ciento de los lanzamientos que intenta desde esa posición.

Lo que se decidirá en las últimas cuatro jornadas es quién completará el podio en este galardón. Tras Marcelinho Huertas, con 125 puntos, se juegan completar el podio Bruno Fitipaldo y Ángel Delgado, ambos con 78 puntos, Augusto Lima, del UCAM Murcia, que suma 73, y un poco más alejados pero con posibilidades, Jayson Granger, de Bitci Baskonia y Nicolás Laprovittola, del FC Barcelona.