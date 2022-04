Palma y ahuehuete ganan terreno para plantarse en Glorieta de Reforma

Luego de que la madrugada de este lunes la Glorieta de la Palma quedó ‘vacía’ -sin el ejemplar que era originario de Islas Canarias que fue atacado por una plaga-, arrancó la consulta ciudadana para decidir qué especie ocupará el lugar.

A partir de este lunes 25 de abril y hasta el 1 de mayo, estará vigente la consulta pública en la página https://lapalmadereforma.cdmx.gob.mx para que la gente emita su voto sobre qué árbol va a sustituir la histórica Palma de Paseo de la Reforma.

A pocas horas de que se lanzó la encuesta, ya se observan las especies que lideran la opinión de la ciudadanía.

Las opciones que dio el gobierno local para suplir a la palma son: (otra) palma canaria, jacaranda, sicomoro mexicano, ceiba, fresno, ahuehuete, árbol de la manita u otra opción.

Durante las primeras horas, los favoritos para suplir a la emblemática especie son: palma canaria, ahuehuete y jacaranda.

Al parecer la mayoría de la gente se resiste a dejar de ver una icónica palmera en la Glorieta de Reforma, aunque lo especialistas no coinciden mucho con esta idea.

Antes de que se decidiera podar la histórica palma, ya se sabía de la plaga que está matando a dichos ejemplares en esta entidad que hay ocasionado la muerte de 492 especies y puesto en riesgo a otras cuatro mil 200.

En entrevista con Publimetro, Ivonne Olalde, académica del Jardín Botánico de la UNAM, advirtió que esté tipo de plantas no son endémicas de la ciudad, razón por la que se enfrentan a diferentes factores que las colocan en una situación vulnerable, como las condiciones de altura y la contaminación que se ha vivido en los últimos años.

Por lo anterior, refirió que es una buena oportunidad para sustituirse por plantas nativas considerando además la plaga que está matando a las palmeras y que aún se desconoce su origen y por ende cómo atacarla.

El retiro de la palma de Reforma se llevó a cabo durante la noche del domingo y madrugada de este lunes. Los trabajos concluyeron alrededor de las 03:00 horas de la madrugada.

En el sitio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la palma, estuvo sujeta a distintas enfermedades debido a que no es una especie nativa de la Cuenca del Valle México.

“A pesar de que se estuvo interviniendo con especialistas, no pudo salvarse y ya, la palma que está muerta, no se puede quedar en este lugar porque puede ser riesgosa para la población. Entonces se hace este retiro y se está pidiendo a la gente que conozca cuáles son la propuestas de las especies, algunas son nativas de México, otras no, para que se decida cuál es el mejor árbol que pueda quedar en este sitio”

