Renuncia senador en Dakota del Norte en medio de polémica

ARCHIVO - El senador de Dakota del Norte Ray Holmberg escucha una reunión conjunta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, en el Capitolio estatal de Bismarck, Dakota del Norte, el 7 de enero de 2009. (AP Foto/Will Kincai (WILL KINCAID/AP)

BISMARCK, Dakota del Norte, EE.UU. (AP) — El senador estatal con más tiempo en servicio en Dakota del Norte anunció el lunes que renunciará luego de un informe de que había intercambiado varios mensajes de texto con un hombre encarcelado por cargos de pornografía infantil.

El republicano Ray Holmberg, de 79 años, ascendió hasta convertirse en uno de los legisladores más poderosos del estado en una carrera de 46 años.

La renuncia de Holmberg, efectiva a partir del 1 de junio, se produce tras renunciar el 20 de abril al cargo de jefe de un poderoso panel que supervisa los asuntos de la Legislatura entre sesiones, días después que se publicara un informe de que había intercambiado decenas de mensajes de texto con un hombre encarcelado bajo cargos de pornografía infantil. Su periodo terminaba el 30 de noviembre.

El diario Forum of Fargo publicó el 15 de abril que Holmberg intercambió 72 mensajes de texto en agosto con Nicholas James Morgan-Derosier.

Los fiscales alegan que Morgan-Derosier poseía varios miles de imágenes y videos que mostraban a niños abusados sexualmente. También está acusado de llevar a dos menores de 10 años de Minnesota a su casa en Grand Forks, con la intención de abusar sexualmente de ellos.

Holmberg anunció en marzo que su periodo actual en el cargo sería el último. En una declaración en ese entonces, dijo que el estrés de una sesión y una campaña “solo exacerbarían una capacidad debilitada para concentrarse en los asuntos en cuestión y recordar eventos de manera efectiva”.

Holmberg no comentó directamente sobre los mensajes de texto cuando anunció que dejaría su cargo al frente del Comité de Gestión y remitió las preguntas de The Associated Press a sus abogados.

Holmberg primero dijo al Forum que había leído un artículo en un periódico sobre los cargos, luego, en una entrevista posterior, dijo que no, informó Forum.