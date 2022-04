“Vamos a ir incansablemente detrás de los que lavan dinero y trafican con drogas”: recuerda Anonymous video a AMLO

“Vamos a ir detrás de los que lavan dinero y trafican drogas”: recuerda Anonymous video a AMLO

Luego la extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico, la DEA advirtió a todos los líderes extranjeros que, si negocian con el crimen organizado, se les perseguirá para que respondan por sus crímenes.

Anne Milgram, titular de la Administración para el Control de Drogas, envió un mensaje a todos los líderes del mundo en el marco de la extradición de Hernández a Estados Unidos.

“Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero que abusa de forma corrupta de su poder para apoyar a los cárteles de la droga”, dijo. Y justo fue esta declaración la que Anonymous México quiso recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, con el hashtag #DomingoDeIndirectas.

“Si toma dinero de drogas para su elección, si acepta sobornos de los cárteles de la droga, si trafica con drogas mortales, si protege a los cárteles criminales de la droga, si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus crímenes”.

Milgram señaló que todos los líderes que creen que pueden esconderse detrás del poder de su posición, están equivocados.

En redes sociales usuarios cuestionaron si el mensaje podría estar dirigido a la situación en México, sin embargo se trata de una declaración por la extradición del expresidente hondureño.

Trump recuerda cómo dobló a México

Estas declaraciones se producen justo cuando el ex presidente Donald Trump hizo referencia en un mitin al presidente Joe Biden, criticando las políticas demócratas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Y en un momento declaró: “Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto, del jefe, que resulta ser el presidente, un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”.

Recordó que este representante mexicano se rió cuando le dijo: “Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis. Me miró y me dijo algo como: ¿Gratis?, ¿por qué haríamos eso? Le contesté: Necesitamos algo llamado Quédate en México”.

Así dice Trump que negoció (es un decir) la militarización de la frontera y el programa “Permanezca en México”(que hundió en la zozobra a miles y miles de migrantes) con el gobierno de @lopezobrador_ pic.twitter.com/jMybvHW4M3 — León Krauze (@LeonKrauze) April 24, 2022

Declaró que el representante de México indicó que “no consideraremos hacer eso”. Trump dijo que le respondió: “ Soy el presidente de Estados Unidos, no puedes ordenarme”.

Indicó que lo amenazó: “Ahora es viernes y el lunes voy a poner 25% de aranceles” a las importaciones mexicanas.

“Luego me vio y me dijo: Sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera. Sería un honor tener el Quédate en el Maldito México, ¡queremos tener el Quédate en México”, narró Trump.

“Nunca he visto a nadie doblarse así”, siguió el ex mandatario.

Si bien Trump no lo dice, el programa Quédate en México inició con la administración del presidente López Obrador.

EN este sentido, AMLO respondió en la conferencia mañanera de este lunes que republicano le cae bien, pero no permitirá que en EU traten a México como piñata.