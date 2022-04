Casa En Comú tilda de “engañifa” la transparencia en Casa Real y reta a Felipe VI a retirar el título de emérito a su padre

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En Comú Podem ha calificado de «engañifa» las nuevas medidas de transparencia desplegadas por la Casa Real y ha retado al Rey Felipe VI a retirar la condición de monarca emérito a su padre, Juan Carlos I, si quiere demostrar ejemplaridad.

Así lo ha indicado el diputado en el Congreso y dirigente de la confluencia catalana de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, en rueda de prensa, en relación a la publicación del patrimonio personal del monarca y la aprobación del decreto sobre la Casa Real para aumentar actuaciones de transparencia.

El también secretario primero de la Mesa de la Cámara Baja ha criticado que no le ha gustado «ni el fondo ni la forma» de comunicar esta medida, pues la Casa Real no puede arrogarse la comunicación de estas actuaciones a unos determinados partidos y no a otros, pues que el Jefe del Estado opte por representar a una sola parte del hemiciclo es una «mala noticia».

Tampoco le agradan el contenido en sí, pues si se trataba de «transparencia» y «claridad» hace falta más que publicar datos de su patrimonio personal sin garantías de comprobación. Y al respecto ha recordado precisamente el caso de Juan Carlos I, cuando se descubrió que tenía más dinero en «paraísos fiscales».

LA MONARQUÍA NO CIERRA SU «CRISIS DE CREDIBILIDAD»

Por tanto, ha demandado que soluciones eficaces serían unificar las partidas dirigidas a la Casa Real que ahora están «diseminadas» en los distintos ministerios, algo que no se ha hecho, permitir que el Tribunal de Cuentas fiscalice las finanzas de la institución y reformar la inviolabilidad del Jefe de Estado, para «acabar» así con la posibilidad de que acabe siendo «carta blanca para delinquir».

Finalmente, ha enfatizado que si Felipe VI quería dar un mensaje de ejemplaridad, debería haber incluido la retirada de la condición de emérito a Juan Carlos I con la publicación de su patrimonio personal.

Y es que, a su juicio, pese a que el propio presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a decir que las noticias sobre Juan Carlos I eran «perturbadoras», al final «la montaña parió un ratón» y ha sentenciado que la monarquía no puede zanjar con una «engañifa» su «crisis de credibilidad».