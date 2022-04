Robles cierra filas con el CNI, niega las acusaciones de espionaje y emplaza a la comisión de secretos del Congreso

Sostiene ante los nacionalistas que el Gobierno y sus organismos cumplen con la legalidad: «A lo mejor no todos pueden decir lo mismo»

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado este martes todas las acusaciones de espionaje ilegal por parte del Estado a independentistas y ha cerrado filas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya directora, Paz Esteban, ha asegurado que aportará toda la información ante la comisión de secretos oficiales del Congreso.

Robles ha respondido este martes a tres preguntas en el Senado sobre el presunto espionaje a líderes independentistas mediante el programa ‘Pegasus’ y ha garantizado que el Gobierno y todos sus organismos públicos cumplen con la legalidad. «A lo mejor no todos pueden decir lo mismo», ha retado al portavoz de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries.

La ministra ha lamentado además que se hagan acusaciones «sin fundamento» y «frívolas» al CNI y al Gobierno. «Estamos en un Estado de derecho, no vale con llegar aquí y hacer insinuaciones sin ningún elemento prueba», ha sostenido animando a los nacionalistas a llevar el asunto a los tribunales. Allí, ha asegurado que el Ejecutivo prestará toda su colaboración, pero ha avisado de que la denuncia y acusación falsa también son delito.

Robles ha salido al paso de todas las críticas negando cualquier acusación de espionaje ilegal y amparándose en el secreto que rige a las actuaciones del CNI. Por ello, ha emplazado a que la directora del centro de espionaje sea quien dé explicaciones ante la Comisión de Gastos Reservados cuya constitución se ha desbloqueado en el Congreso.

Tanto Cleries como los senadores de Bildu Gorka Elejabarrieta y de ERC Mirella Cortès han señalado directamente la responsabilidad del Estado en lo que han tildado como «el mayor escándalo democrático» del país, ante lo que han pedido que se depuren responsabilidades, investigaciones públicas y detalles de lo sucedido.

«Se trata de una violación masiva de derechos fundamentales. O investigan y depuran responsabilidades o son cómplices», ha avisado Cleríes, que ha avisado de que una investigación interna del CNI no es suficiente y ha insistido en que «todo apunta» a que el Estado está detrás de este espionaje.

«Se lo puedo decir más alto, más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad», ha respondido Robles, que ha evitado entrar en «elucubraciones». «Yo no acostumbro a opinar lo que dicen los medios de comunicación. No conozco el New Yorker, no sé qué fuentes utiliza, no opino sobre informes privados que no sé cuándo, quién realiza, ni por qué lo sacan ahora», ha dicho sobre la investigación.

En este sentido, ha insistido en que no se puede «manchar el nombre de miles de personas» que trabajan para garantizar la seguridad de los españoles con «imputaciones genéricas», hablando incluso de informaciones cuyo origen se desconocido o pueden estar «teledirigidas».

LAS CLOACAS DEL ESTADO Y EL CNI

Sin embargo, el senador de Bildu se ha mostrado seguro de que este espionaje «se sigue realizando» en la actualidad y ha insistido en que no tiene ninguna duda de que el Estado es quien está detrás de él. «Ante un hecho de tal gravedad no vale la técnica del avestruz ni excusas peregrinas», ha avisado al Gobierno pidiendo que se esclarezca lo ocurrido «caiga quien caiga».

«El Gobierno cumple la ley, seguirá cumpliendo la ley y no tenga duda de que en un Estado de derecho como España cuando se comete un hecho delictivo hay procedimientos judiciales y jueces que son los únicos que pueden decir que un delito se ha cometido», ha replicado la ministra.

También la portavoz de ERC ha insistido en que «todo apunta» a que el espionaje parte de «las cloacas del Estado y el CNI» y ha avisado de que la respuesta del Gobierno es «insuficiente», ya que cree que se trata de «una guerra sucia contra el independentismo» que debe resolverse con plena transparencia.

Robles ha vuelto a negar «rotundamente» todas las acusaciones y ha insistido en que, cuando se constituya la comisión de secretos del Congreso, «ahí aparecerá todo».