Ubisoft cierra los servidores y deja sin modo online a decenas de juegos de PC, Xbox 360, PS3 y Wii U

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

Ubisoft ha cerrado los servidores y retirado el modo multijugador ‘online’ de decenas de sus videojuegos en plataformas como PC, Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U, entre los que destacan algunos títulos de las sagas Assassin’s Creed y Far Cry.

El cierre de los servidores y la posterior pérdida del modo multijugador ‘online’ los ha dado a conocer Ubisoft en un comunicado publicado dentro del apartado de ‘Ayuda’ de su sitio web.

La compañía recuerda que «las características de modo de un solo jugador para esos juegos siguen estando disponibles». Lo que sí ha sido desactivado, junto al modo ‘online’, son las noticias dentro de los juegos y las estadísticas de cada jugador.

Para los juegos que usaban servicios de Ubisoft Connect, plataforma de distribución digital que gestiona logros y trofeos además de los juegos de la compañía, las Units y Desafíos también serán desactivados.

Los Units son una especie de moneda que el usuario puede canjear por recompensas, que aún pueden desbloquearse, pero sin poder recibirlas dentro del juego.

La empresa explica que, si el usuario no ha transferido sus juegos en las plataformas afectadas cuando se llevó a cabo la migración a Ubisoft Connect en 2020, todas las recompensas habrán sido automáticamente desbloqueadas.

El contenido desbloqueable (ULC), como mapas y aspectos, también será desactivado, lo que significa que el usuario será incapaz de desbloquearlo. En PC, estos ULC no estarán disponibles aunque se hubiesen adquirido previamente. En consola, sí seguirán estando a no ser que se restablezcan las partidas guardadas.

Entre los títulos afectados destaca la versión de Assassin’s Creed 2 para PC, Mac, iOS y OnLive; Beyond Good and Evil para PS3 y Xbox 360; y Far Cry para ordenador.